دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على تشخيص مبكر للاصابة بسرطان الرئة عن طريق أصابع اليد,

تشخيص سرطان الرئة، بحسب الأعراض المتعارف عليها من سعال مصحوب بخروج دم، وآلام في الصدر مع صعوبة وضيق في التنفس… ولكن يؤكد الأطباء، وجود واحد من الأعراض غير معروف لدى العامة،، فيما أكد الخبراء على أنه يسمح بالتشخيص المبكر لسرطان الرئة…. وكما هو معروف، في المراحل الأولى من الإصابة بالمرض، فإن الأعراض التي سبق ذكرها من الممكن أن لا تظهر…. ويؤكد المتخصصون في هذا المجال بأنه يمكن تحديد الإصابة في مراحلها المبكرة من عدمها، عن طريق أصابع اليدين…. وأوضح العلماء على أن 1 من كل 25 شخصا مصابا بالمرض يمكن تحديده وفي مراحله المبكرة عن طريق فحص أصابع اليدين، حيث أن أصابع المصابين بسرطان الرئة تكون مثل العصي،، وتتغير من حيث لون وشكل الأظافر،، وتصبح معقوفة بشكل كبير أو تبدو كبيرة في نهاياتها….،، وأشارو ،، إلى أنه كلما تقدم المرض في مراحله كلما أصبح الأمر أكثر وضوحا، ويبدو الجلد حول الأظافر لامعا ،، فيما تشهد مفاصل الأصابع نمو العظام في تلك المناطق….،، وقال الخبراء،، أن هذه العوامل تظهر نتيجة زيادة تدفق الدم إلى أجزاء معينة في الجسم، وينصح المتخصصون، بمراجعة الأطباء في حال ظهور مثل هذه الأعراض لدى أي شخص…