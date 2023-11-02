«مش هتشوفيهم في بيتك تاني»..طريقة جهنمية للتخلص من جميع الحشرات والنمل والصراصير بمكونات طبيعية في المنزل…ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحشرات المنزلية مثل الصراصير والنمل تشكل مشكلة كبيرة للنساء اللواتي يعيشن في المنازل، خاصة خلال فصل الصيف. لمواجهة هذه المشكلة والوقاية من الأمراض، يلجأ السيدات المضيفات إلى طرق مختلفة، إحدى الحلايا الفعالة تشمل إعداد عجينة سامة عن طريق خلط حمض البوريك والدقيق، ثم وضعها في حاويات حول المنزل.

نهج بديل يتضمن خلط حمض البوريك والسكر المطحون وزيت النعناع لصد الصراصير، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام خليط من السكر وصودا الكاوية والماء في أوان صغيرة لجذب وقتل الصراصير والنمل. يمكن أيضًا استخدام مكونات أخرى في المطبخ مثل الفلفل والنعناع وخل الأبيض والماء المغلي ونشا الذرة وزيت القرفة لصد أو التخلص من النمل بشكل آمن دون استخدام مبيدات حشرية ضارة.

يمكن استخدام مواد طبيعية للتعامل مع مشكلة الحشرات في المنزل، مثل:

1. الخل الأبيض:خلط الماء مع الخل الأبيض ورشه في الأماكن التي توجد فيها الحشرات يساعد في صدها وبعدم وجود الصراصير والنمل.

2. مسحوق البيكربونات: وضع مسحوق البيكربونات في الزوايا والأماكن التي تظهر فيها الصراصير يساعد في التخلص منها.

3. زيت النعناع: غمر كرة قطنية في زيت النعناع ووضعها في المناطق التي يوجد فيها النمل يعمل كمنعم طبيعي.

4.البخار الساخن: استخدام آلة بخار لتطهير أماكن اختباء الحشرات فعّال، حيث يزيل الحرارة الحشرات وبيضها.