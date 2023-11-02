«عمره مهيبوظ منك تاني».. خزني الموز لفترة طويلة داخل الفريزر من غير ما يسود هتنبهري لما يسيح من التلج .. خليكي ست بيت شاطرة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز هو اختيار مثالي للأشخاص الذين يبحثون عن وجبة خفيفة صحية ومغذية بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الغنية التي يحتوي عليها إنه يجمع بين لذة الطعم والفوائد الصحية الكبيرة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساهم الموز في الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المختلفة بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الموز مصدرًا رائعًا للطاقة نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من الكربوهيدرات السهلة الهضم التي توفر الطاقة بشكل سريع وهذا الجانب يجعله اختيارًا مثاليًا للرياضيين والأفراد الذين يمارسون النشاط البدني بانتظام.

فوائد الموز

الموز غني بالبوتاسيوم، المعدن الذي يلعب دورًا هامًا في مراقبة ضغط الدم ودعم صحة القلب بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبوتاسيوم أن يساعد في الحفاظ على صحة العضلات والعظام يُعتَبَر الموز أيضًا مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على الألياف، التي تعزز حركة الأمعاء الطبيعية وتساعد في منع الإمساك ومع ذلك، ينبغي تناول الموز بكميات معقولة، حيث أن الإفراط في تناوله يمكن أن يسهم في زيادة الوزن بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية.

طرق تخزين الموز بالطريقة الصحيح

إليك بعض الإرشادات للحفاظ على جودة الموز وتمديد مدة صلاحيته: