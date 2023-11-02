«محدش خد باله منها قبل كدا».. حيلة ذكية لتنظيف عيون البوتجاز بمكونات موجودة في كل منزل..النتيجة النهائية مبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بتنظيف وتلميع البوتاجاز من التراكمات الدهنية والأوساخ، يمكن أن يكون هذا مشكلة صعبة ومزعجة لبعض النساء، ومع ذلك، هناك العديد من الطرق والوصفات المنزلية التي يمكن استخدامها لتسهيل هذه المهمة وترك البوتاجاز نظيفًا ولامعًا، في هذا المقال سنقدم لكم بعض الطرق الفعّالة.

طريقة ذكية لتنظيف عيون البوتاجاز باستخدام مكونات موجودة في كل منزل

أحد أفضل الوصفات لتنظيف البوتاجاز تتضمن استخدام مزيج من الخل والصودا البيضاء.

1. اخلطي كوبًا من الخل الأبيض مع ملعقة صغيرة من الصودا البيضاء لصنع عجينة.

2. ثم ضعي هذه العجينة على المناطق القذرة على البوتاجاز واتركيها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة قبل تنظيفها بقطعة قماش ناعمة، يساعد هذا الجمع بشكل فعال في إزالة الأوساخ والدهون.

استخدام عصير الليمون وزيت الزيتون:

يمكن استخدام عصير الليمون وزيت الزيتون لتلميع سطح البوتاجاز. افركي قشر الليمون على البقع والدهون لإزالتها، ثم امسحي السطح بزيت الزيتون للحصول على لمعان.

استخدام البخار وصابون الصحون لتنظيف البوتاجاز:

1. يمكنك استخدام محلول مائي يحتوي على صابون الصحون لتنظيف البوتاجاز. قومي بمزج ماء دافئ مع بضع قطرات من صابون الصحون وامسحي السطح بلطف بإسفنجة. ثم اشطفي البوتاجاز جيدا وامسحيه جافًا.

2. استخدمي البخار: استخدمي البخار للمساعدة في إزالة الأوساخ العنيدة. قومي بتسخين وعاء من الماء حتى يبدأ بالغليان، ثم ضعي المناطق القذرة في مسار البخار. سيجعل البخار من السهل إزالة الأوساخ.

3. نظفي الرفوف والملحقات. لا تنسي تنظيف الرفوف والملحقات. افصليها وامسحيها جيدًا بمحلول صابوني أو خليط من الخل والصودا البيضاء.