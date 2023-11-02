«ازاي معرفتش من زمان».. تعرف علي السبب الغريب وراء وجود جيب صغير في البنطلون الجينز مش هتصدق السر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تساءلت يومًا لماذا يتم تصميم وتصنيع الجيوب الصغيرة في الجينز في جميع الطرز حتى اليوم؟ على الرغم من أن هذه الجيب الصغيرة عادة ما تبدو غير مستخدمة، إلا أن مصنعي الدينيم يواصلون إضافتها إلى السراويل بغض النظر عن النوع (رجالي أم نسائي)، وسوف نتعرف من خلال المقال على أهم التفاصيل حول هذا الموضوع والسر وراء وجود جيب صغير في البنطلون الجينز.
يعود تاريخ تصميم هذه الجينز إلى سنوات عديدة، حيث ظهر التصميم الأول مع الجيب الصغير الموجود في أعلى السروال، على الرغم من أن هذا الجيب الصغير نادراً ما يُستخدم فعلياً بواسطة الكثيرين بسبب صغر حجمه وصعوبة وضع الأشياء فيه، ومع ذلك يعود تاريخ تصنيعه إلى تاريخ قديم، حيث كان يُستخدم لحمل الساعات المعلقة على سلسلة، وكان يمكن وضع الساعة داخل هذا الجيب لمعرفة الوقت.
ورغم أن استخدام الساعات المعلقة بهذه الطريقة ليس شائعًا في الوقت الحالي، إلا أن هذا الجيب ما زال يُصنع في الجينز، يمكن استخدامه لحفظ الأموال الصغيرة، والوثائق الهامة، أو المفاتيح الصغيرة، يُعد هذا الجيب آمنًا تمامًا ويمنع الأشياء من الوقوع بسهولة، مما يجعله مفيدًا لأولئك الذين يرغبون في استخدامه في حياتهم اليومية. يعزز هذا الجيب الصغير من المظهر المميز للجينز، سواء كان للأطفال أم الكبار.
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