«مش لازمن يكون معاك فيزا».. طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين تعالي اقولك على الطريقة .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي عادة ما يتطلب وجود بطاقة فيزا ومع ذلك، يعبر العديد من الأشخاص عن رغبتهم في سحب النقود بدون بطاقة، ولحسن الحظ، أصبحت هذه الخدمة أكثر إمكانية من ذي قبل دون الحاجة لاستخدام البطاقة فقد قامت البنوك مؤخرًا بإطلاق هذه الخدمة بهدف تيسير عملية سحب النقود، ولكن يتعين على المواطنين تحقيق شروط محددة للاستفادة من هذه الخدمة.

طريقة جهنمية لسحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون فيزا في اقل من دقيقتين

بمجرد تحقيق هذا الشرط، سيصبح بإمكان المواطنين سحب النقود بسهولة بدون الحاجة لاستخدام بطاقة فيزا سنوضح الآن الطريقة التي يمكنكم من خلالها سحب النقود بسهولة بدون بطاقة فيزا بعض البنوك والمؤسسات المالية تقدم خدمات سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي باستخدام تطبيقات المحفظة الرقمية إذا كنت قد ربطت حسابك البنكي أو بطاقتك المصرفية بتطبيق المحفظة الرقمية على هاتفك المحمول، فقد تكون قادرًا على سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي باستخدام هذه الخدمة يرجى التحقق من تطبيق المحفظة الرقمية الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت هذه الخدمة متاحة لديك.

خطوات سحب الاموال بدون فيزا

للقيام بسحب الأموال بدون بطاقة، نقوم بزيارة ماكينات الصراف الآلي ونختار خيار “سحب الأموال بدون بطاقة” ثم نقوم بإدخال رقم المحفظة الخاص بنا والرقم السري المتغير الذي تم إرساله عبر رسالة نصية بعد ذلك، نقوم بتحديد المبلغ الذي نرغب في سحبه ونستلم الأموال بسهولة وبدون الحاجة لاستخدام بطاقة فيزا.