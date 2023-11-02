«معلومة بمليون جنيه».. طبيبة تحذر بشدة من طعام نصنعه بأيدينا يوميا يسبب الوفاة ..خلى بالك يهدد حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حاليا هناك اتجاه مقلق يتحدث عن سم يمكن أن يتعلق بالطعام الذي نقوم بتحضيره يوميا بأيدينا، يحذر الطبيب بشدة من هذه الممارسة، داعياً إلى التوقف الفوري مع التفاصيل التالية، زهراء إسماعيل من الرياض تكشف الأخطار المحيطة من خلال تحذير هام من الطبيب، مما يستدعي إعادة تقييم روتيناتنا اليومية. على مر العصور، اعتمد الإنسان على الطرق التقليدية لحفظ الطعام التي تُورث من جيل إلى جيل، هذه التقاليد كانت تضمن توفر الطعام للعائلات عبر العصور.

واحدة من هذه الممارسات كانت تشمل وضع الحبوب مع الأرز في السلال للحفاظ على جودته وحمايته من الخنافس. ومع ذلك، كشفت الأبحاث العلمية الحديثة عن المخاطر الصحية المرتبطة بهذه العادة. تشير الدراسات الطبية إلى أن وضع الحبوب مع الأرز يعادل تناول سم خطير، مما يستدعي التوقف الفوري عن هذه الممارسة.

للحفاظ على جودة الأرز والبقوليات دون المساس بصحتك، إليك بعض الطرق الصحيحة للتخلص من الخنافس:

1. استخدم النعناع والفلفل الأسود: ضع النعناع الطازج ورشة من الفلفل الأسود في المكان الذي تخزن فيه الأرز، حيث سيبعدان الخنافس بشكل طبيعي.

2. الثوم والملح: اغسل الأرز واتركه يجف، ثم ضعه في كيس قماشي وضع داخله 3 فصوص من الثوم المقطعة وكمية من الملح الخشن.

3. تغيير درجة حرارة الأرز: قم بتبريده في الثلاجة أو الفريزر للتأثير على الخنافس وقتلها.

4. تجفيف بواسطة الشمس: ضع الأرز في الشمس حتى تختفي الخنافس، وهذه الطريقة خاصة فعالة في الصيف.