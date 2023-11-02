«خلي بالك من اولادك».. وزارة الصحة تحذر بشدة من شراء هذا النوع من الطماطم السامة المنتشرة في الأسواق !!..حتي لو ببلاش اوعى تشتريها هتموتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الطماطم هي نوع من الفاكهة الخضراء الناضجة التي تستخدم عادة في الطهي والسلطات. تُعد الطماطم مصدرًا غنيًا بفيتامين سي والمضادات الأكسدية، وتُستخدم على نطاق واسع في المأكولات في جميع أنحاء العالم، تحمل الطماطم أهمية كبيرة في نظام غذائي الإنسان بسبب فوائدها الصحية الكثيرة، إليك بعض أهميتها حيث إنها غنية بالفيتامينات والمعادن، تحتوي الطماطم على فيتامين سي الذي يعزز من الجهاز المناعي، وفيتامين أ الذي يدعم الرؤية.

ومع ذلك أثار اكتشاف أجرته وزارة الزراعة قلقًا، تم اكتشاف نوع غريب يُعرف بـ “زيرو 25” خلال عمليات التفتيش. تم الحصول على هذا النوع من إحدى الشركات أثناء استيراد حبوب وبذور زراعية. اتضح أن هذا النوع مزيف، حيث تم وضع علامات على هذا النوع الغريب كما لو كان نوعًا عاديًا من البذور المستوردة.

عند زراعته يُنتج هذا النوع طماطم خضراء غير ناضجة يتم بيعها في الأسواق، مما يشكل مخاطر صحية كبيرة، بما في ذلك الأمراض وحتى الموت. راقبت اللجنة الزراعية للتفتيش الفلاحين وأصحاب البساتين بعناية لمنع زراعة هذا النوع. وسيؤدي زراعته إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، بسبب الأضرار المحتملة الناجمة عن تناول الطماطم الخضراء الغير ناضجة، والتي يمكن أن تسبب آلام المعدة والغثيان وزيادة مستوى السولانين في الجسم، مما يؤدي إلى الأمراض المميتة.