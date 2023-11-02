«خليكي ست بيت شاطرة».. حيله جهنميه لتقشير الثوم 15 كيلو بسرعه الصاروخ وبدون مجهود وطريقه تخزينه المظبوطه .. متشيلش هم الكمية تاني!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقشير الثوم غالبًا ما يكون عملية مزعجة ومستهلكة للوقت، ويمكن أن تكون مزعجة بشكل خاص بالنسبة للنساء والأشخاص الذين يعملون لهذا السبب، يقوم البعض بشراء الثوم المقشر جاهزًا، ولكن هذا يمكن أن يكون مكلفًا اليوم، سنقدم لكم طريقة فعالة لتقشير الثوم بسرعة وكفاءة في ثوانٍ قليلة هذه الطريقة تكون مفيدة خصوصًا خلال هذا الوقت من العام عندما يشتري الكثيرون كميات كبيرة من الثوم للاستخدام على مدار العام، ويواجهون تحديات في تقشيره التي تبقى مستمرة بالإضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد، وتساهم في تجنب رائحة الثوم غير المحببة على اليدين.

طريقة تقشير الثوم بشكل سريع

الطريقة الأولى: تقشير الثوم باستخدام الماء الساخن

انفصلي بين الفصوص من رأس الثوم للحصول على فصوص منفصلة. ضعي كل فص من الثوم بمفرده وتجنبي تلاصق القشور ببعضها. اعملي طبقًا عميقًا بكمية مناسبة من الماء الساخن وضعي فيه الفصوص المنفصلة. اتركي الثوم في الماء الساخن لمدة ربع ساعة. صفّي الماء تمامًا، ويمكن استخدام قماشة لتصفية الفصوص. افركي الفصوص داخل القماشة عدة مرات. ستجدين الثوم تم تقشيره بسهولة ويمكنك حفظه في علبة بلاستيكية في الثلاجة أو الفريزر للاستخدام المستقبلي.

الطريقة الثانية: تقشير الثوم باستخدام كيس بلاستيكي أو زجاجة مياه فارغة

انفصلي بين الفصوص من رأس الثوم وضعي كل فص في الزجاجة أو الكيس. قومي بحركة قوية وسريعة للكيس أو الزجاجة، ويمكنك أيضًا الضغط برفق عليها. قومي بهذه العملية لعدة دقائق، ثم ستجدين الثوم قد تم تقشيره بسهولة.

بهذه الطرق، ستتمكنين من تقشير الثوم بسرعة وبسهولة دون الحاجة إلى مجهود كبير أو وقت طويل.

تقشير فصوص الثوم

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام جانب غير حاد من سكينة أو جانبها العريض لتهشير الفصوص الفردية للثوم وتسهيل عملية إزالة القشرة بعد التقشير بعد تقشير الثوم، يُمكن وضع الفصوص في وعاء مع الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، ثم نقلها إلى وعاء آخر به ماء بارد الثوم المقشر يمكن استخدامه في معظم الوصفات التي تتطلب الثوم، حيث يُضفي نكهة رائعة على الطعام باستخدام هذه الطرق السهلة والفعالة، لن تعاني السيدات بعد الآن من مشكلة تقشير الثوم والرائحة المستمرة في الأيدي.