«مش هتحتاجي نجار تاني».. قولي وداعاً لتكسير الأبواب فكرة عبقرية لإخراج المفتاح المكسور من كالون الباب أو القفل .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما تجد نفسك أمام باب مغلق دون المفتاح، لا تنزعج يُفضل الحفاظ على هدوئك والتفكير في الحلول الممكنة من الممكن أن يكون هناك عدة أسباب لعدم فتح الباب، مثل انسداد فتحة المفتاح بالأتربة أو تلف القفل إذا واجهت هذا الموقف، يمكنك البحث عن طرق لفتح الباب دون الحاجة إلى المفتاح.

فتح الباب باستخدام مشبك الاوراق

إذا فقدت المفتاح الخاص بباب منزلك بسبب تلفه أو فقدانه أو تعرضه للكسر، لا داعي للقلق هناك حلاً مناسبًا لهذه المواقف يمكنك استخدامه بسهولة من بين الحلول البسيطة والفعالة هي استخدام مشبك الورق على الرغم من بساطته، إلا أن هذا الحل يمكن أن يظهر فعالية مذهلة عندما يتعلق الأمر بفتح الأبواب ذات القفل الدائري تعرف على هذه الطريقة الفريدة والمبدعة لفتح أبواب منزلك بسهولة، وقد تجد نفسك في المستقبل بحاجة لاستخدامها للتغلب على هذا النوع من المشاكل.

فتح باب الشقة بدون مفتاح باستخدام مفك البراغي

هذه الطريقة البسيطة والفعالة تمكنك من فتح الأبواب المغلقة عن طريق تفكيك البراغي واحدة تلو الأخرى في فتحة الباب يجب مراعاة الحذر والدقة عند استخدام هذه الطريقة، والتأكد من أن مفك البراغي الذي تستخدمه يحتوي على حافة مسطحة لتسهيل عملية الفتح يمكنك استخدام هذه الطريقة لفتح باب منزلك بسهولة، ويجب دائمًا الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية عند استخدام هذه الطريقة يجب استخدامها فقط في الحالات التي تكون مشروعة ومسموح بها من قبل القوانين والأخلاقيات، وذلك لفتح باب منزلك فقط.