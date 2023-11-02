«الحقيقة صادمة جدا».. هذا هو السبب الرئيسي وراء رفض النبي لأكل لحم {الأرانب} وهل هو حلال ام حرام !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد يتساءل العديد من المسلمين ببعض الخوف حول أسباب عدم تناول النبي، صلى الله عليه وسلم، للحم الأرنب، في هذا السياق ذُكرت بعض الروايات أن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، رفض تناول لحم الأرنب، ولكن هذه الروايات تُعتبر ضعيفة في سلسلة النقل، ولا يُمكن الاعتماد عليها، لذا سنشرح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من خلال هذا المقال.

السؤال يطرح نفسه: لماذا رفض النبي – صلى الله عليه وسلم – تناول لحم الأرنب على الرغم من أنه جائز؟

بالنسبة لما يعرفه معظم المسلمين، فإن لحم الأرنب جائز، ولا يوجد نص واضح في القرآن الكريم أو السنة المؤكدة عن النبي يحظر ذلك. وقد تم رواية العديد من الحديثات المؤكدة تؤكد جواز لحم الأرنب، بما في ذلك حديث عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، الذي صيد أرنبًا وذبحه وجلب أجزائه إلى النبي، صلى الله عليه وسلم. قبل النبي ، صلى الله عليه وسلم، مما يشير إلى موافقته (ورد ذلك في البخاري ومسلم).

هناك أيضًا حديث آخر من محمد بن صفوان يذكر أنه صاد أرنبين، وذبحهما، وسأل النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الأمر. أمره بأن يأكل اللحم، مما يؤكد جوازه (ورد ذلك في أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان). استنادًا إلى هذه الحديثات المؤكدة، يعتبر معظم المسلمين لحم الأرنب جائزًا ولا يرون مشكلة في تناوله.