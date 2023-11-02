مواطن سعودي تزوج سيدة أعمال “صينية” غير مسلمة..وبعد 3 أشهر كانت الصدمة الغير متوقعة للجميع!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد أنه كان هناك رجل يدعى حسن وهو مواطن سعودي قط خرج من الثانوية العامة بسبب ظروفه المالية ولم يتمكن من التعليم الجامعي، ولكن نصحه شخص بتعلم الكمبيوتر باللغة الانجليزية، وقد فعل هذا الأمر وبعدها قد قام بالعمل في البنك وفكر في الزواج وتزوج وفي بادئ الأمر كانت زوجته جيدة ولا تصدر أي مشاكل، ولكن بعد فتره اكتشفت والدة حسن بأن تلك العروس غير مناسبة لابنها وقد قام حسن ينصح زوجته وانضبطت لفترة قليلة وبعدها عادت لما كانت عليه لذلك اضطر حسن للانفصال عنها

بعد ذلك حدث لحسن بعض المشاكل التي جعلته يضطر لترك وظيفته في البنك وبعدها انضم للعمل في أحد المطاعم وكانت لغتي ممتازه خاصه وانه قد ذهب للدراسة في معهد اللغات لتحسين لغته وأضاف بأنه قد قام بالتعامل مع إمرأة صينية وعرف أنها متزوجة ولكن هناك مشاكل بينها وبين زوجها وقد سعى حسن لحل هذه المشاكل وسافرت تلك المرأة على إلى بلدها في الصين لقضاء إجازة مع زوجها ،ولكن العلاقة بينها وبين زوجها أصبحت متوترة كثيرا لهذا انفصلت عنه.

بعد ذلك تواصلت مع حسن وأخبرته بأنها موجودة في الرياض بالمملكه العربيه السعوديه وبعد الكثير من اللقاءات والحديث بينهم قد تزوج حسن من تلك المرأة الصينية والتي تدعى تانا وكانت في العشرين من عمرها، ولكن كان لحسن شرط وهو أن يمسك لها كافة أعمالها في الرياض فوافق على ذلك وأصبحا يمتلكان العديد من المولات والأماكن التجارية وصار لديهما أطفال.