«خراب بيوت مستعجل».. دكتور روسي حذر بشدة من شراء هذا النوع من الطماطم السامة المنتشرة في الأسواق !!..اوعي تجبيها حتي لو ببلاش!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الطماطم هي نوع من الفواكه الخضراء النضج التي تستخدم عادة في الطهي والسلطات، تعد الطماطم مصدرًا غنيًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وهي تستخدم على نطاق واسع في المأكولات في جميع أنحاء العالم، تعد طماطم ذات أهمية كبيرة في النظام الغذائي للبشر بسبب فوائدها الصحية العديدة. إليك بعض أهميتها؛ حيث أنه غنية بالفيتامينات والمعادن الطماطم تحتوي على فيتامين C الذي يُعزز من جهاز المناعة، وفيتامين A الذي يدعم الرؤية، والبوتاسيوم الذي يساهم في صحة القلب.

أثناء عملية التفتيش اكتشفت وزارة الزراعة نوعًا غير مألوف يُدعى “زيرو 25″، تم الحصول عليه من إحدى الشركات أثناء استيراد الحبوب والبذور الزراعية. تبيَّن أن هذا النوع كان مزيفًا، حيث وُضِعت ملصقات على هذا النوع الغريب كما لو كان نوعًا عاديًا من البذور المستوردة، ولم تكن لجنة التفتيش قد واجهت هذا النوع من قبل، وعند زراعته ينتج طماطم خضراء غير ناضجة، تباع في الأسواق، مما يتسبب في الإصابة بالأمراض والوفاة، لذا قامت لجنة فحص الزراعات بمراقبة المزارعين وأصحاب البساتين للتأكد من عدم زراعة هذا النوع، وحرصًا على صحة الناس، تم التأكيد على أنه سيتم معاقبة أي شخص يزرع هذا النوع ويعرض نفسه لمشاكل قانونية.

ما هي أضرار الطماطم الخضراء غير الناضجة؟

الطماطم الغير ناضجة ذات لون أخضر، مما يشير إلى تدمير كامل لنموها. عند تناولها، تسبب آلام في المعدة والغثيان، وقد تزيد من مستوى السولانين في الجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض تؤدي إلى الوفاة.