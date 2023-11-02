«ولا يهمك هترجعها في ثواني » …طريقة سحرية لاسترجاع كارت الفيزا اذا تم سحبة داخل ماكينة الصرف الالي…ابسط يا عم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كارت الفيزا هو نوع من بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني تصدره شركة فيزا العالمية، والتي تعتبر واحدة من أكبر وأشهر شركات بطاقات الائتمان في العالم يُستخدم كارت الفيزا على نطاق واسع للقيام بعمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت وفي المحلات التجارية، ولسحب النقود من الصراف الآلي، بطاقات الفيزا مقبولة عالميًا ويمكن استخدامها في معظم البلدان والمحلات التجارية والمواقع عبر الإنترنت هذا يجعلها واحدة من أكثر الخيارات شيوعًا للمسافرين.

ابرز اسباب سحب الفيزا داخل ماكينة الصرف الالي

يمكن أن تعود أسباب سحب بطاقة فيزا الخاصة بك من ماكينة الصراف الآلي إلى عدد من العوامل، بما في ذلك:

الآلة تتعطل .

تم إدخال كلمة مرور غير صحيحة 3 مرات متتالية .

أدخل المستخدم كلمة المرور الخاصة به في وقت متأخر .

كانت البطاقة منتهية الصلاحية وتم إدخالها في الجهاز مما أدى إلى سحبها على الفور.

كيفية استعادة كارت الفيزا اذا تم سحبة داخل ماكينة الصرف الالي؟

يمكنك اتباع الخطوات التالية لاستعادة البطاقة: