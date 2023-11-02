“ياريتني عرفتها من زمان”.. كيفية الحفاظ على صحة الذاكرة وتزيد من قوة ذاكرتك؟ إليك 15 طعاماً سحرياً!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلمين أن المخ هو أحد أهم الأعضاء في جسمك؟ إنه المسؤول عن تنظيم كل وظائفك الحيوية والعقلية، ويحتاج إلى العناية والتغذية الجيدة ليبقى في حالة مثالية. لكن مع التقدم في العمر، قد يتعرض المخ للتدهور والضعف، وقد يصبح من الصعب تذكر الأشياء أو التركيز على المهام. فهل هناك طريقة لمنع هذا الانحدار؟ هل يمكننا تحسين صحة المخ وزيادة قوة الذاكرة؟

الجواب هو نعم! فهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على مواد غذائية مفيدة للمخ، وتساعد في حمايته من الأضرار وتعزيز قدراته. هذه الأطعمة تسمى “الشاحنات” أو “المقويات” للمخ، لأنها تزوده بالطاقة والأكسجين والمضادات الحيوية التي يحتاجها للقيام بوظائفه بشكل سلس وفعال. فما هي هذه الأطعمة؟ وكيف تؤثر على صحة المخ؟

في هذا المقال، سنستعرض 11 نوعاً من الأطعمة التي تشحن المخ وتقوي الذاكرة، وسنشرح كيفية استخدامها في نظامك الغذائي اليومي. ستتفاجئين بمدى فائدتها لصحتك العامة والخاصة بالمخ. فلا تتردي في تجربتها وشاركينا رأيك في التعليقات.

1- زيت الزيتون: هو من العناصر الغذائية المفيدة والغنية بالبوليفينولات، وهي مضادات للأكسدة تحمي المخ من الأمراض.

2- زيت جوز الهند: هو من الزيوت التي تعزز من قدرة المخ على استهلاك الطاقة بداخله وتقلل من أضرار الجذور الحرة. كما أنه يمد الجسم بالدهون المشبعة التي تساعد خلايا غشاء المخ على القيام بمهامها.

3- الأفوكادو: تحتوي الأفوكادو على فيتامين “K” والفولات التي تمنع تجلط الدم في المخ وتحمي من السكتة الدماغية، كما أنها تحسن من الوظائف الإدراكية للمخ.

4- سمك السالمون: هو مصدر طبيعي للأوميغا-3 التي تلعب دوراً هاماً وحيوياً في الحفاظ على صحة خلايا المخ. فهو من أفضل الأطعمة التي تقوي و”تشحن” المخ.

5- التوت البري: هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة المفيدة للمخ، كما أنها تساعد في تقليل الالتهابات وتحمي المخ من التلف الذي يصاحب التقدم في العمر.

6- الكركم: الكركم يقوم بدور “المفعّل” للجزء الخاص من حمضنا النووي المسؤول عن مقاومة الالتهابات. فهو من التوابل المفيدة جدا لصحة المخ والذاكرة.

7- البيض: البيض من العناصر الغذائية الأساسية لدعم الدور الذي تقوم به الناقلات العصبية بالمخ. كما أنه يحتوي على الكوليستيرول المفيد لخلايا غشاء المخ، ويوفر مضادات الأكسدة التي تحمي المخ.

8- الهندباء هي من النباتات الغنية بالألياف والتي تساعد في نمو البكتيريا المفيدة الداعمة للمخ، كما أنه من الأطعمة التي تعزز من قوة المخ بشكل عام.

9- الجوز (عين الجمل): الجوز غني بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة المخ بشكل كبير وفعال، فهو غني بفيتامين “E” والأوميغا-3 والنحاس والمنغنيز والألياف المفيدة لصحة المخ.

10- البروكلي: هو من النباتات الغنية بالعناصر المفيدة التي تساعد في تنقية الجسم من السموم وتقلل من الالتهابات وكذلك تسيطر على التلف الذي تحدثه الجذور الحرة. فالبروكلي من أفضل الأطعمة التي “تشحن” المخ وتقيه من التلف.

11- السبانخ: السبانخ غنية بمضادات الأكسدة وبفيتامين “K” والفولات واللوتين التي تقوي المخ وتحميه من ضرر الجذور الحرة.