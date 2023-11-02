“لنوم هادئ للسيدات”  بلسم الليمون: عشبة سحرية لتهدئة الأعصاب وتحسين النوم..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأرق هو حالة شائعة تؤثر على النوم والصحة العقلية للكثير من الناس. يمكن أن يكون من الصعب الحصول على نوم هادئ ومريح عندما يكون الجسم والعقل في حالة توتر أو قلق. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق الطبيعية لتهدئة الأعصاب وتحسين نوعية النوم. أحد هذه الطرق هو شرب كوب من الشاي المهدئ قبل الخلود إلى النوم.

الشاي المهدئ هو شاي يحتوي على أعشاب تساعد على تخفيف التوتر وزيادة الاسترخاء. أحد هذه الأعشاب هو بلسم الليمون ، وهو نبات عطري له رائحة حمضية. يستخدم بلسم الليمون منذ قرون لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات مثل القلق والتعب والصداع والهضم. كما أنه يحسن نوعية النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم.

كيف يعمل بلسم الليمون كمهدئ؟

السبب وراء ذلك هو أن بلسم الليمون يحتوي على مادة كيميائية تسمى حمض الروزمارين ، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للجراثيم. كما أنها تؤثر على نشاط بعض المواد الكيميائية في المخ التي تتحكم في المزاج والإجهاد والنوم. تحديدًا ، يزيد بلسم الليمون من إفراز مادة تسمى GABA ، وهي مادة كيميائية تساعد على تخفيف التشنجات والتهدئة. كما أنه يحفز إفراز مادة تسمى سيروتونين ، وهي مادة كيميائية تسبب شعورًا بالسعادة والارتياح.

هذه التأثيرات تجعل بلسم الليمون مفيدًا لتخفيف التوتر وزيادة شعور بالهدوء ، مما يؤدي إلى نعاس أكبر. هذا ما أظهرته عدة دراسات على المشاركين الذين تلقوا بلسم الليمون في شكل شاي أو مستخلص أو غسول. أفادوا بأنهم شعروا بتحسن في نوعية النوم وانخفاض في الأرق والقلق.

كيف تستخدم بلسم الليمون لتحسين النوم؟

إذا كنت ترغب في تجربة بلسم الليمون كمهدئ ، فهناك عدة طرق يمكنك اتباعها. أحد الطرق هو شرب كوب من الشاي المصنوع من أوراق بلسم الليمون المجففة أو الطازجة قبل النوم. يمكنك إضافة بعض العسل أو الليمون لتحسين المذاق. طريقة أخرى هي تناول مكمل غذائي يحتوي على مستخلص بلسم الليمون. يجب أن تتبع تعليمات الجرعة على الملصق ولا تتجاوزها. طريقة ثالثة هي استخدام غسول جسم يحتوي على زيت بلسم الليمون وفركه على الجلد قبل الخلود إلى النوم. هذا سيساعد على استنشاق رائحة العشبة والاستفادة من خصائصها المهدئة.

بالطبع ، يجب أن تستشير طبيبك قبل استخدام بلسم الليمون أو أي عشب آخر إذا كنت تعاني من أي حالة صحية أو تتناول أي دواء. كما يجب أن تكون حذرًا من أي رد فعل تحسسي أو جانبي محتمل. وإلا ، فإن بلسم الليمون يعتبر عشبًا آمنًا وفعالًا لتحسين نوعية النوم والصحة الإدراكية.