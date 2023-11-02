“نصيحه بلاش”..ما هو أفضل وقت لتناول العشاء؟ نصائح من الخبراء لتحسين صحتك ونوم..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

العشاء هو وجبة مهمة في نهاية يوم طويل، لكن هل تساءلت يومًا ما إذا كان هناك وقت مثالي لتناوله؟ هل يؤثر تناول العشاء في وقت متأخر على صحتك أو وزنك أو نومك؟في هذا المقال، سنستعرض ما يقوله الخبراء عن أفضل وقت لتناول العشاء، وكيفية تخصيص جدول زمني للطعام يناسب احتياجاتك وأهدافك.

لماذا يهم وقت تناول العشاء؟

وقت تناول العشاء يمكن أن يؤثر على صحتك بطرق مختلفة، حسب الدكتورة فانيسا ريسيتو، أخصائية التغذية. فهي تقول إن عمرك، ونمط حياتك، والأدوية التي تستخدمها، والأنشطة التي تقوم بها، كلها عوامل تحدد متى يجب أن تأكل آخر وجبة في اليوم.

بشكل عام، يُفضّل تناول العشاء بين الساعة 5 مساءً والساعة 7 مساءً، لأن ذلك يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، والحفاظ على الوزن المثالي، وتحسين جودة النوم. كما يجب أن تمنح نفسك ثلاث ساعات على الأقل بين تناول العشاء والذهاب إلى الفراش، لتجنب حدوث حموضة المعدة أو اضطرابات الهضم.

* كيف تجد الجدول الملائم لك؟

لا يوجد قانون ثابت لأفضل وقت لتناول العشاء، فالأمر يختلف من شخص لآخر. قد تضطر إلى التجربة والخطأ لإيجاد ما يعمل بالنسبة لك. إليك بعض الأشياء التي يجب أخذها في الحسبان:

– إذا كان عملك يستدعي البقاء حتى وقت متأخر من الليل، فقد تحتاج إلى تأخير وجبة العشاء قليلًا، أو تقسيمها إلى جزأين صغيرين.

– إذا كان جوعك يزداد في ساعات المساء، فحاول ألا تغفل عن تناول وجبات خفيفة صحية بانتظام خلال النهار.

– إذا كانت لديك حالات صحية مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فاتبع توجيهات طبيبك بشأن متى وماذا تأكل.

– إذا كنت تمارس الرياضة في المساء، فتأكد من تناول وجبة خفيفة قبل التمرين، ووجبة مغذية بعده.

* ما هي أفضل أطعمة لتناولها في العشاء؟

لتحصل على أقصى استفادة من وجبة العشاء، اختر أطعمة تحتوي على بروتين، وألياف، ودهون صحية، وفيتامينات، ومعادن. هذه بعض الأمثلة:

– سلطة خضراء مع دجاج مشوي أو سمك مشوي أو حمص.

– شوربة خضار مع قطع من اللحم أو الجبن.

– بيض مسلوق أو مخفوق مع خبز أسمر وطماطم.

– شوفان مع حليب وفواكه ومكسرات.

تجنب تناول الأطعمة الثقيلة أو الدهنية أو المقلية أو الحارة في العشاء، لأنها قد تسبب لك انتفاخًا أو حرقانًا أو صعوبة في الهضم.

خلاصة :لا يوجد وقت محدد لتناول العشاء يناسب الجميع، لكن يُنصح بألا تأكل قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل. كما يجب أن تختار أطعمة صحية ومغذية تساعدك على الشعور بالشبع والرضا. استمع إلى جسمك، واتبع نصائح طبيبك، وابحث عن ما يناسب احتياجاتك وأهدافك.