دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قصة حزينة في السعودية لرجل تبرع لأخته بكليته وبعد 24 عاماً حدث له مالم يكن بالحسبان,
أنهى الشاب مرزوق بن أحمد أبو رادية عسيري، معاناة والده مع الفشل الكلوي بالتبرع له بإحدى كليتيه.
كان قد خضع والد مرزوق لعمليات غسيل لسنوات عدة تجرع خلالها أقسى وأشد أنواع الألم والتعب.وأجريت عملية زراعة الكلى صباح اليوم الاثنين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوص الطبية ومطابقة التحاليل، وتكللت العملية بالنجاح وهما الآن بصحة جيدة ولله الحمد.وعبّر الشاب “مرزوق” عن سعادته بعد نجاح العملية، متمنيا في الوقت ذاته أن يكون قد استطاع أن يرد ولو جزءاً يسيراً من أفضال والديه عليه، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يلبس والده لباس الصحة والعافية، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم وحرصهم.الجدير بالذكر أن والد الشاب سبق له التبرع لشقيقته قبل 24 سنة، وهو والد اللاعب مهند عسيري.
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