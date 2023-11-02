“ادينا حذرناك وأنت الخسران”…. الكهرباء تحذر من 5 أجهزة منزليه تتسبب في دمار العداد وارتفاع فاتورة الكهرباء ؟!؛

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت شركة الكهرباء بنشر العديد من النصائح بشكل متكرر للمواطنين الذين يريدون أن يقوموا بتبديل العداد الكهربائي الخاص بهم القديم إلى عداد جديد أو عداد مسبق الشحن بالكارت وكانت من ضمن هذه النصائح الهامة هي أفضل اوقات شحن كارت العداد الكهربائي لتوفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاكها وجاءت كل هذه النصائح والتحذيرات للمواطنين حفاظا على أموالهم وعدم إهدار اي موارد او كهرباء أثناء الشحن أو تركيب العدادات الجديدة حتى لا يحدث بها أي تلف

أفضل طريقة لتركيب العداد الجديد

اوضحت الشركة القابضة للكهرباء عن أفضل وأسهل الطرق الصحيحة لتركيب العداد الجديد وخاصة عدادات الكهرباء المسبقة الدفع التي يتم شحن الكارت الخاص بها وتم نشر هذه النصائح بجميع فروع الشركة بجميع المحافظات لتجنب حدوث أي خطأ أو تلف بالعداد ويحدث ذلك يجب عند تركيب العداد لأول مرة استدعاء الفني من فرع الشركة ويقوم هو بتثبيته جيدا بالحائط والتأكد قبل تركيبه من ضبد العداد ووقته وتاريخه بالضبط بنفس موعد يوم تركيبه ويتم وضع كارت الشحن قبل التشغيل

أفضل وقت تنصح شركة الكهرباء بشحن العداد الكهربائي به

وأكملت الشركة المصرية القابضة للكهرباء في بيانها المتعدد بالنصائح والتحذيرات لجميع المواطنين بكل ما يخص العدادات وتركيبها وشحنها فجاء أهم نصيحة وهي الوقت الأفضل والامثل لشحن الكارت الخاص بالعداد وأوضحت في بيانها أنه للشريحة الاولى أفضل وقت لشحن عداداتهم مسبقة الدفع هو الأيام الاولى من كل شهر ميلادي ويساعد تحديد ذلك الوقت الذي تم ضبطه بالعداد عند تركيبه