“مطلعتش للأظافر بس زي ماكنا فاكرين” .. ٧ إستخدامات سحرية ومتنوعة لقصافة الأظافر لم تخطر على بال أحد من قبل .. هتنبهر من ال بتعمله!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعتقد جميعنا أن القصافة يقتصر عملها على قص الأظافر فقط ولكن الذي لا نعلمه أنه يوجد أكثر من إستخدام لهذه الأداة يجعلها معظم من يستخدمها، حيث إعتاد جميع البشر على إستخدامها لقص الأظافر وإزالة الجلد الزائد في جوانب الأصابع، ولكن يوجد فتحات أخرى وثقوب نجهل أهميتها وإستخداماتها واليوم في هذا المقال التالي سنتناول بشكل مفصل إستخدامات هذه القصافة السحرية وبه سوف يوفر الجميع المال والجهد فهي أداة سهلة الإستعمال ومنجزة للأعمال وذات إستخدامات سحرية مبتكرة.

إستخدامات مبتكرة أخرى لقصافة الأظافر

يوجد الكثير من الأستخدامات التي يجهلها الكثير منا لقصافة الأظافر وسنوضح كيفية الإستفادة من هذه الأداة وتوفير الكثير من الأموال فيما يلي:

إستخدام الجزء المنحني بالقصافة لفتح زجاجات المياه الغازية والبرطمانات.

إستخدام اللسان الحديدي للقصافة كحامل للهاتف ووضعه في الوضع الرأسي.

إستخدام اللسان الحديدي للقصافة كمفك لفك المسامير إذا لم يتوفر المفك .

إستخدام القصافة كبديل لقصافة الأسلاك حيث يمكن إستعمالها لفصل البلاستيك الموجود في السلك عن الحديد.

إستخدام قصافة الأظافر لفتح علب الكرتون المحكمة الغلق كبديل للقطر الحديدي.

إستخدامها كحامل لأعواد البخور بوضع العود في الفتحة الصغيرة بنهاية القصافة.

إستخدام القصافة في الأعمال اليدوية والأشغال المنزلية.

كيفية الحفاظ على قصافة الأظافر

من الهام الحفاظ على نظافة قصافة الأظافر لأنها من الأدوات الخاصة بالعناية الشخصية ويترتب على تلوثها حدوث وإنتقال بعض الأمراض، لذلك يفضل أن يكون لكل فرد بالأسرة قصافة خاصة به وأن يتم تعقيمها بالكحول السائل المضاد للجراثيم جيدا قبل وبعد كل إستعمال، كما يجب تغيير القصافة كل عام حتى يتم الحفاظ على جلد الإنسان وأظافره من تنقل الأمراض والبكتيريا.