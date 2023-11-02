«اياك تدفع فيه مليم»..تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة ..كارثة تهدد أولادك !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من أنواع الزيوت الصالحة للأكل، مثل زيت عباد الشمس وزيت الذرة، وبالطبع هذه الزيوت صحية ولا يوجد فرق بينها، ولكن ماذا عن الزيوت المنشأة من مصادر غير معروفة والتي تحمل اسم شركات مجهولة؟ يُمنع شراء هذه الزيوت لسيدة المنزل لأنها نفس الزيوت التي يطلبها بائعو الشوارع الذين يجوبون شوارع مصر خلال هذه الفترة. يُطلب من السيدات شراء زيوت الطهي المستعملة لإعادة تدويرها لصنع صابون الصحون، ولكن هذه المعلومات غير صحيحة واستخدام هذه الزيوت يُعتبر خطيرًا، تابعونا لمزيد من التفاصيل.

يقوم هؤلاء البائعون بجمع كميات كبيرة تصل إلى أطنان من زيت الطهي المستعمل، ثم يتم إعادة تدويره بواسطة تطبيق مواد كيميائية تجعله يستعيد اللون الذي كان عليه قبل الاستخدام ويصبح نقيًا، كما لو كان جديدًا، يُعبأ في زجاجات نظيفة لبيعه في الأسواق بأسعار منخفضة قد تجذب الناس سيدة المنزل يسبب هذا الزيت مشاكل صحية خطيرة عندما يتم إعادة تسخينه واستخدامه مرة أخرى للقلي والغرض الغذائي.

تحذير بخصوص استخدام الزيوت الضارة

جاء تحذير واضح من البروفيسور الدكتور هشام موافي بشأن استخدام زيوت الطهي المستعملة مرارًا وتكرارًا، شرح أن وضع الزيت على النار أكثر من مرة يغير مكوناته الداخلية وينتج مواد ضارة ومسرطنة داخله تسبب الأمراض بطرق مختلفة، يُشدد على ضرورة تجنب شراء مثل هذه الزيوت، حيث تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا.