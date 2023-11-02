ممنوع دخول الرجال.. ضعي ملعقة من القهوة على زيت الزيتون وحققي حلمك في ثانية.. وصفة جبارة تصنع المستحيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد القهوة من أهم وأفضل المواد الطبيعية الفعالة التي لها فائدة صحية كبيرة جدا للبشرة، حيث أنها تساهم في القضاء على أي عيوب و تصبغات توجد في البشرة، بجانب أنها تعمل على تفتيحها بدرجة كبيرة، حيث أنه يوجد العديد من الفتيات يستعملون المنتجات التجميلية بصورة مستمرة والتي يكون لها ضرر كبير أكثر من نفعها، كما أن سعرها ليس ملائم للجميع لهذا السبب نقدم بعض لكم خلطات سحرية وطبيعية تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من أي اسمرار أو كلف موجود بها.

وصفة القهوة وزيت الزيتون لتفتيح البشرة

يعتبر مقشر القهوة وزيت الزيتون من أفضل وأقوى أنواع الماسكات التي لها دور مهم وفعال جدا، حيث أنها تزيل أي اسمرار موجود في الجسم والبشرة، بجانب أنها تجعله أكثر اشراقة وحيوية وأكثر دائما لهذا السبب سوف نقدم لكم أفضل مكونات وطريقة تحضير هذا الماسك كالآتي:-

في البداية يتم وضع حوالي ملعقة من القهوة في إناء ويتم إضافة ملعقة من النشا عليها ثم يتم تقليبهم جيدا.

بعد ذلك يضاف لهم مقدار ملعقتين من الليمون و حوالي ملعقة من العسل الأبيض وكذلك خل التفاح.

ثم بعد ذلك يتم إضافة ما يساوي ملعقة واحدة من زيت الزيتون على هذا المزيج ويتم مزجهم بشكل جيد حتى تحصلي على قوام كريمي ومتماسك جدا.

عليكي أن تضعي هذا الخليط على الجسم بالكامل والبشرة لمدة ما يقارب من 5 دقائق ويتم فركها بعد ذلك.

ثم بعد ذلك يتم وضعه على البشرة لمدة عشرة دقائق حتى تمتصه جيدا وبعدها قومي بشطفه باستخدام الماء البارد.

فائدة القهوة للبشرة

تعطي القهوة العديد من الفوائد الصحية الخاصة بها مثل: