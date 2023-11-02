كنز اغلى من الذهب.. قشر البرتقال كنز كنا بنرميه.. من هنا ورايح مش هترميه لما تعرف فوائده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتوي البرتقال على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة جداً لصحة للجسم، وقد امتدت فوائد البرتقال لتشمل قشوره أيضا، والتي تحتوي على مضادات طبيعية كثيرةللبكتيريا ،والتي تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى انه يحتوى على فيتامين C، والذي يعمل على رفع المناعة للجسم كما أنه من أهم الفيتامينات للبشره ونضارتها ، ويساهم أيضاً في تسهيل عملية الهضم وتحسين الأيض، وبالتالي المساهمة في إنقاص الوزن، وللتعرف على فوائد قشر البرتقال تابعو معنا المقال التالي:- فوائد قشر البرتقال. يساعد قشر البرتقال على علاج حب الشباب كما أنه يقضي على الرؤوس السوداء والخلايا الميتة في البشرة، كما يساعد على الحفاظ على نعومة البشرة ونضارتها . تعمل الألياف الموجودة في قشور البرتقال على تسهيل و تعزيز الهضم وتنظيمه، حيث أفادت الدراسات العلمية أن قشور الحمضيات عموماً تم استخدامها في الطب القديم لعلاج اضطرابات الهضم. يعمل فيتامين سي الموجود في قشور البرتقال على حرق الدهون، كما أنه يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وعلى نسب كبيره من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة . يعمل على التقليل من فرص الإصابة بالسرطان، حيث يحتوي على مركبات الفلافونويد، كما يحتوي قشر البرتقال ، على مركب الليمونين، الذين يعملان على مكافحة الجذور الحرة التي تُسبب الإصابة بالسرطان، وأشارت الدراسات العلمية إلى فاعلية قشور الحمضيات في منع تكون الأورام السرطانية. مفيد لصحة الرئة حيث يعمل فيتامين سي على تطهير الرئتين، وطرد البلغم ومنع حدوث الالتهابات الرئوية، والحد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا . تساعد الألياف الموجودة في قشور البرتقال في تنظيم مستويات السكر بالدم .

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