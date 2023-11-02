دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المشاهدون يختارون هذه المذيعةالسعودية كأجمل سيدة ظهرت على شاشة التلفزيون منذ اختراعه,
دشن عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، هاشتاق #أجمل_مذيعه ، عبروا فيه عن رأيهم واختياراتهم لأجمل مذيعة من وجهة نظرهم الخاصة .
اختلاف الآراء
اقراء ايضاً :
واختلفت الآراء بين النشطاء ، فمنهم من تفاعل مع الهاشتاق بالفعل واختار عدد من الشخصيات ، ومنهم من اعتبر الهاشتاق غير مفيد وانتقده .
من جانبه قال أحد المغردين : ” أجمل مذيعه لك من أنجبت لك أطفالك وطبخت لك أكلك ووضعت الميكاب لك وحدك وليس للعالم لينظروا إليها” .
هبة حيدري وريم بساطي
فيما رشح آخر المذيعة هبة حيدري قائلاً : ” أجمل مذيعة هي هبة حيدري” ، فيما نشر آخر صورة لإعلامية تدعى ريم بساطي وعلق عليها قائلاً : ” أجمل مذيعة اللي زادها جمال أنها اتحادية ومن المدينة ” .
وقالت المغردة نورة : ” أعتقد أنه لا توجد مذيعة جميلة لأن الحياء من أجمل الصفات في المرأة ، ومن أجل الحياء مكث موسى علية السلام عشر سنوات في الاستئجار من أجل الفتاة التي تمشي على استحياء ، فالحلوى المكشوفة يتكاثر عليها الذباب” .
سهير القيسي وحليمة بولند
ورأى أخر أن المذيعة سهير القيسي هي أجمل مذيعة : ” سهير القيسي بلا منازع ، أحبها الإنسانة” .
وقال آخر : ” الجميلة هدى الخريف” ، وقال آخر : ” بلا منازع أجمل مذيعة بالعالم ، لارا نبهان” .
وقال آخر : ” يا زينة الزينات يا مهرة الغيد يا مترفه ربي يجمل صباحك” ، واضعاً صورة مهيرة عبدالعزيز .
وتابع آخر : ” أنا أشوف أحلى مذيعة حليمة بولند وأحلى كلمة عندها (هيه ) ههههه” .
وتتابعت اختيارات النشطاء بين المذيعات من واحدة لأخرى ، وعبر كل مغرد عن رأيه رافعاً صورة المذيعة التي يراها أجمل مذيعة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشاهدون يختارون هذه المذيعةالسعودية كأجمل سيدة ظهرت على شاشة التلفزيون منذ اختراعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.