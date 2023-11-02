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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد في كل منزل العديد من الحشرات والزواحف المختلفة وعلى رأسها الأبراص التي يتم مشاهدتها بشكل مكثف في فصل الصيف، ويترتب على وجود البرص داخل المنزل الشعور بالأنزعاج والضيق و تلجأ ربة المنزل للمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية التخلص منها بشكل سريع، لكن هذا لا يؤدي الغرض ويسبب أضرار كبيرة تؤثر على صحة أفراد الأسرة وعلى البيئة المحيطة بهم لذلك تم توفير وصفات طبيعية وسهلة وبسيطة ولا تسبب أثار سلبية على الأطفال وسيتم التعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال التالي.
كيفية التخلص من الأبراص
يمكن التخلص من الأبراص بطرق سهلة وبسيطة دون الحاجة إلى القلق والخوف منها ودون الإعتماد على إستخدام المبيدات الحشرية التي تعطي نتائج سلبية ضارة أكثر من نفعها وتم توفير حلول آمنه بإستخدام وصفات طبيعية بمكونات سهلة وموجودة في كل منزل لحل هذه المشكلة والقضاء على هذه الأبراص دون أن تؤثر على أفراد الأسرة في هذا المنزل.
وصفات طبيعية للتخلص من الأبراص
تستطيع ربة المنزل بكل سهولة تحضير وصفات طبيعية تساعدها على التخلص من وجود أي حشرات وخاصة الأبراص بسهولة ودون أي مجهود يذكر وهي كالتالي:
- وضع قشر البيض مكسراً في أرجاء المنزل يجعل البرص يهرب سريعا لأنه يعتقد أنه بيض الثعبان.
- يوجد مصيدة تسمى مصيدة الغراء لأنها عند مرور البرص عليها تلتصق به ولا يستطيع الخروج منها أو الهروب.
- وضع كميات من الماء البارد جدا في مكان تواجد البرص يؤدي إلى التخلص منه بشكل نهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “اوعى تموته في بيتك مرة تانية” .. هل تعلم لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل؟ .. الإجابة صادمة!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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