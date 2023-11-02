انقذ حياتك انت وأسرتك.. لهذا السبب يجب عليك وضع عملة معدنية في الفريزر قبل السفر.. ستفاجأك الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقابل في بعض الأوقات سفر بشكل مفاجئ لم يكن في الحسبان ففي هذه الحالة نقوم بترك الثلاجة تعمل دون فصلها عن مصدر التيار الكهربائي بجانب أنها تكون تضم الكثير من أنواع الأطعمة المختلفة داخل الفريزر فعندما نعود بعد ذلك من السفر فإننا نريد أن نجهز الطعام وفي هذا الحالة يشتمل على كمية ضخمة جدا من الثلوج بدون أن تدري ما إذا كان هذا الطعام جيد للتناول أم أنه أصابه العفن والفطريات ومن الممكن أيضا أن يكون تيار الكهرباء قد انقطع عنها لفترة طويلة، ولكن يوجد طريقة ذكية وفعالة جدا في وضع قطعة معدنية في الفريزر، حيث أنها بدورها تساهم بدرجة كبيرة في أن تعرفنا الطعام جيد أم فاسد وهذا ما سوف نستعرضه معكم اليوم في هذا المقال لهذا تابعونا.

خطوات وضع عملة معدنية في الفريزر قبل السفر أو ترك المنزل

في البداية يجب عليكي أن تحضري كوب ماء مثلج.

ثم بعدها يتم وضع قطعة معدنية في هذا الكوب ومن ثم توضع في الفريزر عند مدة السفر.

في حالة أنه حدث أي انقطاع للتيار الكهربائي فسوف تبقى العملة المعدنية موجودة في أعلى الكوب.

وفي حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي لفترة كبيرة، ففي هذه الحالة تذوب المياه المثلجة الموجودة في الكوب ومن ثم نجد أن القطعة المعدنية أيضا في أسفل الكوب.

فائدة وضع عملة معدنية في الفريزر

من الفوائد المهمة التي تقدمها القطعة المعدنية في حالة وضعها في الفريزر فإنه يحدث الآتي:-