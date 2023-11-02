دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر كريم البانثينول من أفضل أنواع الكريمات التي توجد في الصيدليات، حيث أن هذا الكريم اثبت فاعليته بشكل كبير في العمل على فرد الشعر الهايش والتخلص من أي تجاعيد تكون موجودة به، بالإضافة إلى أنه يقوي بصيلات الشعر ويقضي على أي تجاعيد أو جفاف يكون موجود به، ولكن يوجد مجموعة من الناس يخافون من استخدام المنتجات الكيميائية وبشكل خاص على الشعر قلقا من الأضرار التي يسببها له، ولكن مع كريم بانثينول لايوجد أي مشاكل أو أضرار على صحة الشعر لهذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم البانثينول بشكل سهل وسريع جدا داخل المنزل لترطيب وفرد الشعر المجعد والقضاء على الهيشان الموجود به. إقرأ أيضاً.. وصفة جبارة لإنبات وملء الفراغات بالشعر حطيه لمدة نصف ساعة وستبهرك النتيجة طريقة تجهيز كريم البانثينول لفرد الشعر المكونات الخاصة بهذه الوصفة: 3 ملاعق من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة من الخميرة الفورية. طريقة الاستخدام في البداية عليكي سيدتي أم تقومي بخلط كل هذه المكونات بشكل جيد معا لتحصلي على قوام كريمي.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط على بصيلات الشعر وقومي بارتداء البروكاب لمدة من 30-50 دقيقة.

بعدها قومي بشطف شعرك وسوف تلاحظين النتيجة الفعالة وشعرك الجميل المفرود بدون وجود أي تجاعيد موجودة به. فوائد كريم البانثينول للشعر يعمل كريم البانثينول على حماية الشعر التالف ويساعده على النمو.

كما أنه في حالة أن الشعر يكون خفيف جدا لابد من استخدام كريم البانثينول.

كما أن استخدام كريم البانثينول يعمل على ترطيب الشعر بدرجة كبيرة.

كما يقوم باخفاء الكلف الذي يؤثر على الشعر بشكل كبير.

عندما تستخدمين دائما كريم بانثينول لاتحتاجين إلى استخدام السيشوار أو المكواة مرة أخرى.

لا يسبب كريم بانثينول أي أضرار على الشعر بل انه يزيد من حيويته وقدرته وانسيابه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تبحث عنه كل النساء.. لو عندك كريم بانثينول تعالي أقولك على فكرة تساوي ملايين هتخليكي ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.