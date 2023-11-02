دور عليها في درج جدك.. سعر الـ50 قرشا وصل إلى 100 ألف جنيه وهذه أماكن بيع وشراء العملات القديمة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر تجارة العملات المصرية القديمة من ضمن التجارات التي لا تقتصر على أنها عبارة عن وسيلة من أجل البحث عن الثراء الكبير فقط، بل إنها تمتد إلى إصابة بعض من الأفراد بهوس وإدمان امتلاكه لكل هذه العملات وبصورة خاصة الشيء النادر منها، حيث أنه يتم التعامل معها على أنها عبارة عن أنتيكات، يتم الاستعانة بها في عملية تزيين جميع المحلات والمنازل أيضا وأكثر ما يثير الدهشة في المدة الماضية هو دخول فئة ال 50 قرشا أو النصف جنيه، ضمن فئات العملات القديمة التي تبلغ من أجل عملية الربح من خلالها وعلى الرغم من أنها ما زالت متداولة وغير منقرضة ويتم استخدامها حتى الآن، حيث يتراوح سعرها ما بين 2000 و5000 جنيه، ومنها ما وصل قيمته الـ 100 ألف جنيه على حسب نوع العملة وحالتها أيضا.

بلغ سعر الـ 50 قرش إلى حوالي 100 ألف جنيه

حيث يتراوح سعر فئة الـ 50 قرش ضمن العملات القديمة التي يتراوح سعرها ما بين 2000 و5000 جنيه، على حسب نوع العملة سواء كانت ورقية أم معدنية، وتبعا لحالتها، وفي بعض الأوقات فإن ثمن العملة النادرة أو الإصدار الأول منها يبلغ حوالي 100 ألف جنيه.

أشهر أماكن بيع العملات القديمة داخل مصر