“خلى بالك على عيالك “…… وضعت الأم كاميرا مراقبة في غرفة ابنتها وما رأته كان صادما.. وشافت صدمة تشيب الرأس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تربية الاطفال الصغار هو أمر صعب للغاية لأن للأطفال تحتاج إلى رعاية مستمرة واهتمام ولابد وأن تكون الأم متيقظة لأطفالها وتدقق النظر جيدا في كل أفعالهم حتى لا يقوموا بأذية أنفسهم عن طريق الخطأ، أو ارتكاب بعض الامور التي قد تؤثر عليهم بشكل سلبي، ولكن يزداد الأمر سوءا لو كانت الأم من النساء العاملات التي تترك أطفالها لفترات طويلة، وهذا ما يحدث بالفعل مع امرأة تدعى أشيلي والتي قامت بوضع كاميرا في غرفه أطفالها للاطمئنان عليهم أثناء وجودها في خارج المنزل خلال وقت العمل، ولكن تفاجأت عندما قام بمراجعة الكاميرات وهذا ما سوف نتعرف عليه تابعونا للتفاصيل.

لماذا قررت الأم تركيب كاميرات مراقبة في غرفة أطفالها؟

في هذا السياق قال أشيلي أنها تكون موجودة خارج البيت لفترة طويلة بسبب ظروف عملها وهي تمتلك أربعة أطفال، لهذا تريد الاطمئنان عليهم وبناء عليه قررت أن تراقب سلوك أطفالها من خلال وضع كاميرا في الغرفة الخاصة به ولكن ذات يوم عندما كانت تقوم بمراجعة الكاميرات قامت بسماع أصوات غريبة ما بين الأغاني والصراخ والهدوء التام، وهذا جعلها تذهب مسرعا الى بيتها لتكتشف الامر.

ما الذي حدث في غرفة الأطفال؟

أوضحت أشيلي انها عندما تركت عملها وذهبت مسرعة إلى بيتها اتجهت مباشرة إلى غرفة أطفالها وكان ينتابها حالة من الخوف والفزع، ولكن عندما قامت بفتح الباب وجدت انهم بخير تماما، بينما الأصوات التي كانت في الكاميرا نتيجه ان شخص قد قام باختراقها ووضع تلك الأصوات