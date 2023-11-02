“برشة واحدة دون لمسه”.. أسرع طريقة طبيعية لطرد البرص أو الوزغ من البيت نهائيا بدون استخدام مبيد حشري .. مش هيقرب من بيتك تاني!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البرص هو من الأشياء التي يعاني منها معظم الناس في بيوتهم لانه يسبب الرعب الشديد لربات البيوت والأطفال بسبب شكله المفزع بالاضافه الي الأمراض العديدة التي يسببها ومنها النزلات المعويه والإسهال والقئ ولهذا يجب التخلص منه فورا وفي هذا المقال سوف نخبركم عن وصفه الليمون التي تعتبر من اقوى الوصفات التي تقضي تماما علي البرص وايضا نصائح تمنع وجوده.

وصفة الليمون وطريقة تحضيرها

تتكون وصفة الليمون من العديد من المكونات البسيطة منها :

نصف كوب من الليمون ونصف كوب من الخل بالاضافه الي معلقه كبيرة من القرنفل المطحون والزيت العطري.

يجب احضار وعاء ليتم وضع فيه كل هذه المكونات وتقليبها جيدا لكي تختلط سويا.

وبعدها يتم وضع الخليط في بخاخ ونقوم برشه في جميع الأماكن التي يوجد بها البرص.

وبعدها سوف تلاحظ أن البرص اختفي تماما من البيت.

نصائح تمنع وجود البرص

في حالة عدم رغبتك أن يدخل البرص المنزل فعليك باتباع الخطوات التالية:

يجب الحرص على التخلص من جدران الحوائط والرطوبة الزائدة التي توجد بداخلها.