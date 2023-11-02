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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البرص هو من الأشياء التي يعاني منها معظم الناس في بيوتهم لانه يسبب الرعب الشديد لربات البيوت والأطفال بسبب شكله المفزع بالاضافه الي الأمراض العديدة التي يسببها ومنها النزلات المعويه والإسهال والقئ ولهذا يجب التخلص منه فورا وفي هذا المقال سوف نخبركم عن وصفه الليمون التي تعتبر من اقوى الوصفات التي تقضي تماما علي البرص وايضا نصائح تمنع وجوده.
وصفة الليمون وطريقة تحضيرها
تتكون وصفة الليمون من العديد من المكونات البسيطة منها :
- نصف كوب من الليمون ونصف كوب من الخل بالاضافه الي معلقه كبيرة من القرنفل المطحون والزيت العطري.
- يجب احضار وعاء ليتم وضع فيه كل هذه المكونات وتقليبها جيدا لكي تختلط سويا.
- وبعدها يتم وضع الخليط في بخاخ ونقوم برشه في جميع الأماكن التي يوجد بها البرص.
- وبعدها سوف تلاحظ أن البرص اختفي تماما من البيت.
نصائح تمنع وجود البرص
في حالة عدم رغبتك أن يدخل البرص المنزل فعليك باتباع الخطوات التالية:
- يجب الحرص على التخلص من جدران الحوائط والرطوبة الزائدة التي توجد بداخلها.
- بالإضافة إلى أنه باستمرار يجب أن تقوم بالتخلص من البرك التي توجد حول المنزل وتنظيف المنزل باستمرار.
- يجب التخلص فورا من بقايا الأطعمة التي تكون موجودة بداخل المطبخ لأن وجودها يساعد في جذب البرص بشكل أسرع.
- المداومة علي مسح المنزل بالمطهرات وايضا المعقمات التي يكون لها رائحة نفاذة مثل الكلور والديتول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “برشة واحدة دون لمسه”.. أسرع طريقة طبيعية لطرد البرص أو الوزغ من البيت نهائيا بدون استخدام مبيد حشري .. مش هيقرب من بيتك تاني!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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