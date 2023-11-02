أوعي تاكلها تاني حتي لو هتموت من الجوع !! .. 6 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد أي شك أن الأسماك هي من الأطعمة المفضلة لدى العديد من الاشخاص في مصر أو في جميع الدول ويرجع هذا لعدة أسباب من بينها أن الأسماك لها طعم شهي هذا طبعا بخلاف أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان من بينها الكالسيوم والفسفور، ولا سيما الأوميجا 3 الذي يعمل على تنشيط الذاكرة، ولكن هناك أنواع خطيرة من الأسماك يجب الانتباه منها لأنها لا تصلح للاستخدام أو للتناول تضر بصحة الإنسان، لأنها تحتوي على معدلات مرتفعة من السم تابعونا للتفاصيل.
أنواع الأسماك السامة
يوجد أنواع مختلفة من السمك الأمن تماما والذي يمكن تناوله مثل السمك البلطي والبوري والاستاكوزا بالإضافة إلى السمك المكرونة والسبيط هذا طبعا بخلاف الجمبري والعديد من المأكولات البحرية الأخرى ،ولكن هناك أنواع يجب الانتباه منها لأنها تحتوي على معدلات مرتفعة من الزئبق، والزئبق هو مادة سامة وجودها في جسم الإنسان يضر به كثيرا لهذا وجب التنبيه حول تلك الأنواع وقد جاءت على النحو التالي:
- سمكة العقرب، حيث أن سمكة العقرب تعتبر من الأسماك الخطيرة التي يجب الانتباه منها لانها تحتوي على معدلات مرتفعة من السم القادر على إصابة جسم الانسان بكل سهولة، وقد يصل إلى الوفاة ويتمركز السم في الأشواك الموجودة في ظهر السمكه.
- سمكة الأسد (الدجاجة)، تعتبر أيضا من أنواع الأسماك السامة والتي يجب الانتباه منها كثيرا وعادة ما يتركز السن في هذا النوع من السمك في الجلد والزعانف.
- سمكة القط، هذا النوع الثالث والأخير من الأسماك السامة والتي يتركز فيها السم في أماكن مختلفة من بينها الجلد والزعانف وشوكه الظهر وجلدها يشبه جلد الحمار الوحشي ما بين الأبيض والأسود لهذا أطلق عليها اسم سمكة القط.
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