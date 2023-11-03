لو هتموت من الجوع ما تشتريهاش تانى.. سبع انواع من السمك احذر شراءها وأنقذ حياتك وحياة اسرتك بسرعة 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الأسماك من احد الاكلات المفضلة عند جميع الأفراد كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية وتحتوي على كمية من البروتينات والفيتامينات هامة لذلك يقبل العديد على شرائها و طهيها بطرق مختلفة ومتعددة فهي ذات مذاق مفضل ولذيذ وشهيه تساعد على الحفاظ على صحة القلب وكذلك الوقاية من العديد من الامراض المختلفة لأنها تحتوى على أوميجا 3 لذلك تساعد في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثيه وتساعد في علاج ضغط الدم ولها الكثير من الفوائد ولكن توجد منها انواع كثيره ومتنوعه ولكن بعض الأنواع لا تصلح الى الاستخدام يجب الابتعاد عنها فهي سمى وتسبب الوفاة.

إحذر تناول هذه الأنواع السامة من الجسم

هناك بعض الدراسات التي أوضحت أن هناك بعض الأسماك تحتوي على نسبة عالية من السموم مثل الزئبق فهو احد المواد التي توجد في جسم السمكه وتسبب تدمير الجهاز العصبي وأمراض متعددة ومن أهم هذه الأسماك ما يلي:

سمكة العقرب.

وسمكه القرش.

وسمكه الأسد.

وسمكه القط.

وسمكه الخشن البرتقالي.

وسمك أبو سيف.

وسمكه الارنب او سمكة المنفاخ.

كيف اعرف ان هذا سمك صالح للأكل

عند شراء السمك يجب ان تتأكد أنه طازج وصالح للاكل حيث انك تقوم بتقطيع السمك اذا كان طازج فلن يخرج منه دماء وإذا كان السمك فاسد سوف ينتج عنه نزيف دموي يوضح لك بأن هذه الاسماك يجب ان تتخلص منها فورا وتكون غير صالحة للاستخدام وغير طازجة.