“جوزك مش هيشبع منك خالص”.. ضع الفازلين على الملح علي المنطقة دي من جسمك قبل النوم ومش هتقدري تستغني عنها بعد كده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الاحتفاظ ببشرة جميلة هو حلم كل النساء المتزوجات فنجد أنهم يتبعون روتين خاص للعنايه بالبشره وبالطبع نجد أن البشرة تحتاج إلى التقشير من وقت لآخر لإزالة خلايا الجلد الميتة من عليها، ولكن المقشرات الموجودة في الصيدلية أو التي تتبع علامة تجارية معينة، قد تكون بأسعار غالية الثمن لهذا يمكن استخدام مكونات طبيعية في المنزل لعمل وصفه لتقشير الجسم، وأخص بالذكر الفازلين والملح والذي يعتبرون من أهم العناصر الطبيعية التي تعمل على تقشير البشرة وفي هذا الموضوع، نذكر لكم وصفة سحرية مكونة من الفازلين والملح لتقشير الجسم تابعونا للتفاصيل والخطوات والمقادير.

وصفة الفازلين على الملح

المقشرات الطبيعية يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل والاستغناء عن المكسرات ومنتجات العنايه بالبشره غاليه السمك ونجد أن مقشر البشرى والمصنوع من الملح والفازلين، يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير ويزيل خلايا الجلد الميت ويعمل على تجديد الخلايا كذلك، فقط نحتاج إلى مقدار ملعقة ونصف من الملح الأبيض الخشن.

بالإضافة إلى ملعقتين من الفازلين بعد أن نكون قمنا بإذابته تماما ويتم خلط المكونات معا ويوضع هذا الخليط على الأماكن الموجودة في الجسم المراد تقشيرها مع مراعاة التدليك بشكل دائري، لتقشير الجسم، وبعدها يتم تمرير مكعب من الثلج لتهدئة الجلد، ووضع أي نوع من أنواع الكريمات المرطبة ويراعى تكرار الوصفة مرة كل شهر للوصول إلى أفضل النتائج.