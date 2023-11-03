“هتطلعه من تحت الأرض” .. 3 علامات تنبئ بوجود ثعبان في المنزل .. انتبه فورًا قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموت يطرق بابك في أي لحظة إحذر! الثعابين تعتبر الخطر المكنون في كل منزل يوجد به، حيث أن وجود الثعابين في المنزل لايقتصر علي أنه أمر مفزع فقط إلا أنه من المحتمل أن يكون سبب في وفاتك في أي وقت، وبالرغم من تواجد ثعابين في الكثير من المنازل إلا إن سكان المنزل يجهلون ذلك، لأن أي شخص يعلم بوجود ثعبان يمكث في منزله يهرول بعيدا دون تفكير وذلك بسبب ادراكه الفعلي لخطر الثعابين، ونسلط الضوء في السطور التالية للتعرف على أماكن وجود الثعابين وكيفية التأكد من وجودها.

علامات تؤكد على وجود ثعابين في منزلك

نظرا لخطورة الثعابين يجب الحذر الشديد منها وملاحظة منزلك أو مكان إقامتك بإستمرار للتأكد من عدم وجود أي من العلامات التالية:

وجود جلد “ثوب” الثعبان وهو يأخذ شكل الثعبان ويكون لونه أبيض مجعد قليلا كالشبكة.

وجود خطوط على الأسطح وتلاحظ بوضع في الأماكن الموجود بها اتربة وتكون خطوط مموجه تترك عند زحف الثعبان بهذه الأماكن.

كذلك ملاحظة صوت غريب مثل الفحيح عند الجلوس في المنزل.

أماكن وجود الثعابين في المنزل

أكد الخبراء في هذا المجال أنه توجد العديد من الأماكن التي تجذب الثعابين في المنزل، وتتمثل فيما يلي: