دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انخفاض غير متوقع لأسعار الذهب في السعودية الخميس 2 نوفمبر 2023,

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لليوم الثاني على التوالي.

يأتي هذا بالتزامن مع الاستقرار الذي سجله المعدن النفيس عالميا.

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وتتأثر أسعار الذهب في السعودية بعوامل عدة منها المصنعية والعلامة التجارية ونوع الذهب.

وعالميا، استقر الذهب اليوم الثلاثاء قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع، حيث يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو/ أيار، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، أي قبل يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل.

ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية ثمانية بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.15 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2003.60 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم “يبدو أن اتخاذ إسرائيل نهجا مدروسا أكثر في توغلها بغزة خفف قليلا من مخاوف اتساع الأزمة في الشرق الأوسط”.

وتابع “مع ذلك، فإن التراجع إلى ما دون ألفي دولار يعد هامشيا فحسب، ولا يزال السعر يعكس المخاطر الكبيرة لتصعيد الصراع”.

وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غدا الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يعدل بنك اليابان توقعاته للتضخم ويبحث تعديلات إضافية على صعيد التحكم في عوائد السندات خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن يصدر قرار بنك إنجلترا يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1124.69 دولار ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على تسعة بالمئة هذا الشهر.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عند كتابة هذا التقرير ، عيار 24 نحو 240.44 ريال (64.12 دولار)، بحسب منصة gold price.

كما بلغ سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 210.39 ريال (56.10 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 180.33 ريال (48.09 دولار).

سعر الذهب الجديد مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية نحو 257.88 ريال لعيار 22، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 248.26 ريال.

وسجل متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 241.65 ريال.

أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 215.41 ريال، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 205.39 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 175.33 ريال.

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى واحد كيلوغرام واحد، وحقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2471.76 ريال سعودي.

وسجل سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4909.87 ريال سعودي، وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 12190.51 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد نحو 242127.08 ريال سعودي.