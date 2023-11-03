دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السعودية تحذر من منتج خطير منتشر بـ كل صيدلية.. يسبب سكتة قلبية وفشل كلوي وفقدان للبصر, أوضحت الصحة السعودية في تغريدة بموقع تويتر، تنص على “يؤدي تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر إلى العزلة والشك والعصبية والعنف”. وكشفت الصحة السعودية عن أضرار تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، حيث جاءت على النحو التالي: السكتة القلبية، والجلطة الدماغية، والفشل الكلوي، ومن ثم الموت. آ اقراء ايضاً : شحوب الوجه، والشفتين، وتشنجات لا إرادية في الوجه. زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة التعرق. الأوهام، والهلوسة البصرية والسمعية. العزلة، والشك، والعصبية، والعنف. ضعف الشهية.حذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، مبينا آثاره وأضراره السلبية على الصحة العامة.

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