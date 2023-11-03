اوعى تاكلها لو هتموت من الجوع ست انواع من السمك احذر شرائها هتموت بالبطيء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتنوع الأسماك في جميع الأسواق بين أشكال وأنواع مختلفة وجميعها ذات مذاق مختلف ونكهه رائعه يفضلها الكبار والصغار بالإضافة إلى أن له قيمه غذائيه عاليه يحتوي على نسب عالية من البروتينات والفيتامينات اللازمة للجسم وكذلك أوميجا 3 التي تساعد على بناء الجسم وتقوي الذاكرة لذلك ينصح عدد كبير من خبراء التغذية بتناولها السمك واستمرار لأنه مصدر عالي من البروتين والفسفور والكالسيوم والمعادن المختلفة الهامة للجسم ولكن يتنوع الأسماك بانواع كثيره ومختلفه عند شرائها يجب أن نحذر من بعض الانواع السامة حيث انها يمكن ان تسبب امراض متعددة تؤدي إلى الوفاة.

انواع الاسماك السامه

سوف نعرض لكم ست انواع من السمك يجب عدم شرائها حيث انها تعد من الاسماك السامه والخضراء وتسبب العديد من الأمراض والوفاة وهي كالتالي:

السمكه الأرنبية أو يطلقون عليها سمكة المنفوخه حيث انها تعد من الاسماك السامة التي يجب الابتعاد عن شرائها لان الجلد بها يحتوي على نسبة دسم عالية وسميت بالعنب لان لها أسنان تشبه الأرنب.

سمكة العقرب وهي احد الاسماك التي يتركز بها السم في منطقة الاشواك وتعد من الأسماك الخطيرة التي لا يجب شرائها.

أنواع أخرى اسماك سامه