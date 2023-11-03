للمتزوجون فقط.. جوزك مش يشبع منك.. ضعى الفازلين على الملح في هذه المنطقة من الجسم قبل النوم.. مش هتقدري تستغني عنها تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب جميع السيدات بالحصول على بشرة مثالية ليس بها اي عيوب خاليه من الاسمرار والبقع الداكنة والحصول على بشره جذابه وناعمه طوال الوقت حيث يمكن ان تلجأ الى الوصفات الطبيعية التي تساعدها في وجود حل سحري لجميع مشكلات البشرة والابتعاد عن استخدام المكياجات فهي عباره عن حلول مؤقتة ولا تعطي نتائج مرضية بالاضافة الى انها تحتوي على مواد كيميائيه ضاره بالبشره لذلك سوف نتعرف خلال مقالنا التالي على وصفة الفازلين والملح لتقشير البشرة.

وصفة الفازلين على الملح

من المتعارف عليه أن تقشير الجسم وإزالة خلايا الجلد الميتة يساعد على ترطيب البشره والحفاظ على نضارتها ونعومتها طوال الوقت حيث هناك العديد من المنتجات الطبية لتقشير البشرة ولكنها غالية الثمن وغير آمنة في الاستخدام لذلك يمكن اللجوء الى الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة للحصول على ملمس ناعم مثل الاطفال فيمكن ذلك من خلال وصفة الفازلين والملح.

خطوات استخدام وصفة الفازلين والملح