«متخطرش على بال حد» … لن تصدق ماذا يحدث في الهاتف عند تفعيل خاصية وضع الطيران؟!…ياريتنا عرفنا المعلومة دي من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قليلون يعلمون أن ميزة وضع الطيران المتوفرة في الهواتف الذكية تحمل أهمية كبيرة من الناحية الأمنية إن استخداماتها متعددة ولا تقتصر على قطع الاتصال فقط يمكننا الاستفادة منها في العديد من الحالات يشمل هذا المقال شرحا للمزايا الأخرى لوضع الطيران بالإضافة إلى التسليط على الأضرار التي يمكن أن تحدثها عدم تفعيل وضع الطيران خلال السفر بواسطة الطائرات إن هذا الأمر لا يجب التهاون به، حيث يمكن أن يعرضك والآخرين لمخاطر كبيرة.

أهمية وضع الطيران في الهاتف

توفير استهلاك البطارية: عند تفعيل وضع الطيران، يتم إيقاف تشغيل جميع الوظائف اللاسلكية في الهاتف، مما يساعد في توفير طاقة البطارية هذا يمكن أن يكون مفيدًا عندما تكون بحاجة إلى توفير بطارية هاتفك، خصوصًا إذا كنت في مكان بعيد عن مصدر طاقة.

توفير البيانات: وضع الطيران يقوم بإيقاف تشغيل جميع خدمات البيانات المتنقلة عبر الشبكة الهاتفية والواي فاي هذا يمكن أن يمنع استهلاك البيانات غير المرغوب فيها ويمنع الهاتف من تحميل التحديثات التلقائية أو تحميل الملفات عبر الإنترنت، مما يساعد في توفير تكاليف البيانات.

التقليل من التداخل: وضع الطيران يمكن أن يكون مفيدًا في الأماكن التي تتطلب تقليل التداخل الكهرومغناطيسي، مثل على متن الطائرات تعمل هذه الوظيفة على تقليل الاضطرابات التي يمكن أن تتسبب فيها أجهزة الاتصال اللاسلكي في الجو.

الاستخدام في الأماكن المحظورة: قد تكون هناك أماكن تحظر استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل المستشفيات أو الأماكن التي تتطلب السكوت الكامل لأسباب معينة وضع الطيران يسمح بإبقاء الهاتف قيد الاستخدام دون خرق القوانين أو اللوائح.