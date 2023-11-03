دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص العديد من الأمهات على مراقبة تصرفات أبنائها وملاحظاتهم طوال الوقت حيث ان الاطفال يجب ان تكون تحت العين لا تغيب دقيقة واحدة حتى لا يقع الطفل في أي أمور خاطئة يمكن أن تسبب له اضرار كبيرة فان الاطفال يرتكبون العديد من الاشياء التي تسبب لهم اضرار كبيرة لذلك قامت ام تدعى تشيلي بمراقبة ابنائها اثناء الخروج خارج المنزل نتيجة لطبيعة العمل فهي تترك اطفالها لفترات طويلة لذلك جاءت هذه الكاميرا لكي تطمئن عليهم وهم داخل المنزل في وقت غيابها ولكنها رات صدمه كبيره سوف نتعرف عليها سويا خلال المقال التالي.
لماذا وضعت الام كاميرا مراقبه في غرفة أبنائها
قالت سيدة تشيلي انها اضطرت الى تركيب الكاميرا لكي تراقب أطفالها الأربعة ومن بينهم فتاه سنوات حيث أنها تعمل خارج المنزل لفترات طويلة لذلك يجب أن تراقب سلوك الأطفال أثناء فترة القيم ولكن في يوم لاحظت سلوك غريب واصوات غريبه وعالية جعلت الأم تصاب بالذعر والخوف على ابنائها واتجهت مسرعة إلى البيت لتكتشف ماذا يحدث.
ماذا اكتشفت الأم
عندما ذهبت إلى البيت مسرعة وجدت أطفالها نائمون ولا يصدرون أي صوت وبعد أن تحققت من الامر اكتشفت ان هناك شخص ما قام باختراق الكاميرات وهو من يقوم بعمل هذه الأصوات واخد صدمت من معرفة الحقيقة بعد أن أصابها القلق والخوف الشديد على أبنائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلي بالك من عيالك.. صدمه ام وضعت كاميرا مراقبه في غرفة ابنتها.. ورأت ما لا يصدقه أحد صدمه تشيب الرأس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.