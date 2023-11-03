«معقول ده بجد» … أثناء وقوف رجل على ضفة النهر تمكنت أفعى الأناكوندا من ابتلاعه لكن عندما استقر الرجل داخل بطنها حدثت مفاجأة غير متوقعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خرج رجل سالمًا من بطن أفعى أناكوندا بعدما ابتلعته. كيف وقع هذا؟

بدأت هذه القصة عندما قرر ريتشارد هارتس السفر إلى أمريكا الجنوبية بهدف اصطياد أفعى أناكوندا، وعلى الرغم من صعوبة المهمة، إلا أنه قرر المغامرة بهذا الشكل ليشبع رغبته في التحدي.

سبب قرار ريتشارد هذا الانتقال كان إعلانًا شاهده على الإنترنت يقدم جائزة قيمتها 50,000 دولار لأي شخص يستطيع التصدي لأفعى أناكوندا فقام بسرعة بحزم حقائبه وسافر إلى أمريكا الجنوبية، جاهزًا لمواجهة هذا التحدي الشديد.

أثناء رحلته عبر مياه الأمازون، قام ريتشارد بالقبض على أفعى أناكوندا وقام بمحاولة استفزازها. خلال هذه المواجهة، جرحت الأفعى يد ريتشارد بأسنانها الضارة، مما تسبب في نزيف شديد دون تردد، ألقى ريتشارد قطعة من لحم يده الممزقة في نهر الأمازون.

ثم، حدثت المفاجأة الكبيرة بينما كانت الأفعى تبتلع ريتشارد، بدأت تعاني من تأثيرات دمه الذي تدفق إلى داخل جسمها بدلاً من هضمه بشكل طبيعي، بدأت الأفعى تعاني من تأثيرات سم الدم وتوترات الجهاز العصبي المرتبطة به أصبحت الأفعى غير قادرة على استكمال عملية ابتلاع ريتشارد بنجاح.

سرعان ما تمكن ريتشارد من الخروج من بطن الأفعى بأمان، وهكذا نجا بحياته بفضل الحادث الغير متوقع هذه القصة أصبحت محوراً للحديث والتأمل، ولها مكانة خاصة في أخبار العالم.

أفعى أناكوندا

أناكوندا هي نوع من الثعابين الضخمة والقوية التي تعيش في أمريكا الجنوبية واحدة من أشهر أنواع الأفاعي الضخمة والقاتلة في العالم تتميز الأناكوندا بجسمها الضخم والسميك، وهي واحدة من أكبر الزواحف على وجه الأرض.

الأناكوندا تعيش في المستنقعات والأنهار والبحيرات، وتمتلك قوة هائلة وقدرة على ابتلاع فريستها بأكملها بفضل فكها المفصلي القوي تتغذى الأناكوندا عادة على الثدييات والطيور والزواحف تعتبر أناكوندا من الكائنات المفترسة في البرازيل وغيرها من البلدان الواقعة في أمريكا الجنوبية.