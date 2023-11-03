وصفة بمليون جنيه.. قشر الموز كنز في بيتك وأنت بترميه تعالى اقولك حياتك هتتغير ازاي 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قشر الموز يعتبر كنز فى منزلك وأنت لا تعرفين حيث أن الموز يعد من الفواكه اللذيذة المفضلة عند عدد كبير من الأفراد ولكن تتخلص سيدتي المنزل من الخشوع في الخامة ولا تعرف انها يمكن ان تستخدمها استخدامات متعددة ولها العديد من الفوائد التجميلية خاصه للشعر فهي تعالج مشكلات الشعر وتساعد على تطويله والتخلص من المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص فيمكنك الاستغناء عن منتجات التجميل المختلفة والغالية الثمن بهذه الوصفة التي سوف نعرضها لك خلال الفقرات التالية

فوائد قشر الموز للشعر

اذا كنتي تبحثين عن تحسين حالة الشعر والتخلص من جفاف الشعر فإن قشر الموز يعد من أحد الحلول المثالية الذي يحتوي على عناصر غذائيه هامه ومفيده في الشعر فهو يعزز كثافة الشعر ويعزز النمو ويساهم في علاج الشعر الجاف يبدو الشعر أكثر نعومة وترطيب في وقت قصير فهي من الوصفات التي أثبتت فعالية كبيرة فهي تساعد في تنظيف فروة الرأس وترطيب الشعر وتغذيته.

طريقة استخدام وصفة قشر الموز