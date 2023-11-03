للمتزوجون فقط هترجع شباب تاني لو عمرك فوق الـ 60.. استخدمي زيت الزيتون والموز في هذه المنطقة وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب العديد من السيدات في الحصول على منتجات ووصفات طبيعية لتفتيح البشرة وتخليصها من البقع الداكنة والتجاعيد والترهلات التي تظهر نتيجة لتقدم السن أو نتيجة لعوامل كثيرة تصيب البشرة، حيث أنها تلجأ الى استخدام مستحضرات وكلمات ذات اسعار غاليه ولا تعطيها النتائج الجيدة ولكن جئنا اليك الان بوصفة طبيعية سوف تجعل البشرة اكثر نضارة ونعومة وتجعله أكثر شبابا وتقضي على علامات تقدم السن النهائيه وهي وصفة الموز وزيت الزيتون لذلك سوف نتعرف على مكونات وكيفية الاستخدام خلال الفقرات التالية.

وصفة زيت الزيتون والموز

تتكون وصفة زيت الزيتون من عدة مكونات سهلة ومتواجدة في جميع المنازل فهي تتميز من الوصفات رخيصة الثمن

ملعقة من الموز المهروس.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من اللبن.

طريقة تحضير وصفة الموز وزيت

يمكن عمل وصفه الموز وزيت الزيتون في المنزل من خلال خطوات سهله ونتائج سريعه تكون على النحو التالي :