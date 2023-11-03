«خبر يسعد الجميع» … اعلنت شركة مصر للطيران عن فتح باب التوظيف لجميع المؤهلات عالي او متوسط او بدون مؤهل…الف مبروك المرتب يصل 12000 جنية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خبر سار لجميع الباحثين عن وظائف في شركات الطيران، حيث أعلنت عدة شركات مثل شركة مصر للطيران عن فتح باب التوظيف لمجموعة متنوعة من الوظائف مثل وظيفة مضيف طيران ومشرف طيران ومدير شحن، وقد تم توضيح شروط التقديم والالتحاق بهذه الشركات لمعرفة المزيد حول هذه الفرص الوظيفية، يمكنك زيارة المقال المرتبط بالموضوع.
الوثائق لمطلوبة لتقديم في شركة مصر للطيران
“عند تحديد موعد التقديم في شركات الطيران، يجب عليك إحضار الوثائق التالية:
- صورة من بطاقتك الشخصية.
- صورة من شهادتك الدراسية.
- صورة من شهادة الخبرة إن وجدت.
- صورة من شهادة القيد في نقابة المهندسين إذا كنت مهندسًا.
- صورة من شهادة الخبرة الخاصة بك إن وجدت.
- صورة من الإجازة الهندسية في حال كنت متخصصًا في مجال الطائرات.
- سيرتك الذاتية باللغة الإنجليزية.
بعد تجهيز هذه الوثائق، يجب عليك تقديمها في المكان المحدد من قبل الشركة خلال موعد التقديم المحدد.”
شروط التقديم لوظائف مصر للطيران
- العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 35 عامًا.
- مكان الإقامة: يجب أن يكون المتقدم ساكنًا في محافظة القاهرة الكبرى أو مقيمًا بها بشكل دائم.
- إجادة اللغة الإنجليزية: يجب أن يكون المتقدم ذو مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
- الخدمة العسكرية: في حالة كان المتقدم ذكرًا، يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق جيدة أو أن يكون معفيًا منها.
- اختيار الوظيفة: يجب على المتقدم تقديم طلب لوظيفة واحدة فقط، وتتيح الشركة لنفسها حق اختيار الوظيفة التي تناسب المتقدم.
- اجتياز الاختبارات: يجب على المتقدم أن يجتاز جميع الاختبارات المعمول بها، مع تحمل مصاريف هذه الاختبارات.
- العمل السابق: إذا كان المتقدم يعمل في الشركة القابضة، فيجب عليه الحصول على موافقة من رئيس مجلس وزراء تلك الشركة.”
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