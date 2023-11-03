دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بدأ العديد من الاشخاص يبحثون عن العملات القديمة بأسعار عليها حيث ان معهد العملات أصبحت من التراث ومن التحف التي يرغب العديد من الأشخاص في اقتنائها فهي من الاشياء القديمه خاصه العملات العملات التي تنتبه الى حقبه زمنيه قديمه للغاية وانتهى استخدامها لذلك نادي جميع المنازل بها هذه العملات ولكن لم يعد لها اي استخدام مثل ال 50 قرش الورقية القديمة حيث تم الغائها بعد إصدار العملات الماضية ولكن لها بعض المواصفات التي سوف نذكرها لكم خلال هذا الفقرات.
عملة الـ 50 قرش الفراغية
العمرة المطلوبة في الأسواق بأسعار غالية هي ال 50 قرش الورقية حيث انها تحتوي على بعض الرموز الفريدة والعلامات التي تعزز قيمتها أمام العملات الأخرى في أسواق العملات مع العلم ان ال 50 قرش يتميز بشعار تعبيري وهو أبو الهول الذي يوجد في منتصف العملة القديمة ويرغب العديد من اقتنائها ودفع أكثر من 500,000 جنيه فهي تعد من العملات النادرة التي لن يتم التعامل بها
اماكن بيع العملات القديمة الورقية القديمة
توجد العديد من الاماكن المتخصصه في بيع العملات الورقية القديمة وكذلك المعدنيه حيث منها الأماكن المنتشرة في المحافظات مثل محافظة الإسكندرية في محطه الرمل و منطقة الخليل في محافظة القاهرة من احد الأسواق الكبرى في شراء العملات القديمة وكذلك منطقة عماد الدين ويمكن أيضا بيع العملات في الاسواق الالكترونيه بعد التأكد من مواصفاتها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتبقى مليونير لو معاك ال 50 قرش دي.. فتش عليها في بيتك اوعى تفوتك الفرصه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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