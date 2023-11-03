«انترنت بلا حدود ومجانا» …هل تعرف ما هو الكود السحري الذي يفتح جميع شبكات الواي فاي في دقائق معدودة؟!…ابسط يا عم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند فتح شبكات الواي فاي القريبة منا، يمكن أن نواجه العديد من الشبكات المحمية بكلمات مرور، وذلك نتيجة لتواجد العديد من المنازل في المنطقة بناءً على الاهتمام المتزايد لدى الكثير من المستخدمين بالبحث عن طرق للتعرف على كلمات المرور لشبكات الواي فاي المنزلية، سنقدم في هذا النص بعض الأفكار التي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى الواي فاي دون اللجوء إلى برامج اختراق أو ممارسات غير قانونية تلك الموضوعة قد أصبحت موضوع اهتمام كبير للمستخدمين عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

كلمة مرور تفتح جميع شبكات الواي فاي

انتقل إلى إعدادات هاتفك الجوال. انتقل إلى قسم الشبكة والاتصالات. قم بالبحث عن شبكة واي فاي قوية في منطقتك. انقر على اسم الشبكة اللاسلكية. ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور إذا كانت الشبكة محمية. للوصول إلى إعدادات الشبكة، افتح متصفح الويب على هاتفك وأدخل العنوان التالي: 192.168.1.1. سيُطلب منك تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الموجودة على جهاز الراوتر (قد تكون هذه المعلومات موجودة على الراوتر نفسه). بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم WLAN أو إعدادات الشبكة اللاسلكية. ستجد هناك كلمة المرور لشبكة الواي فاي المحددة.

طريقة اخري

إذا كنت ترغب في الوصول إلى شبكات الواي فاي المنزلية دون معرفة كلمة المرور، يمكنك استخدام هاتفك المحمول المتصل بالشبكة لمساعدتك يمكنك ذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود على الجهاز المتصل بالشبكة.