“الحق بسرعة الحكومة فتحت باب التصالح والتراخيص من تاني” .. الحكومة المصرية تعلن عن التصالح مع قانون البناء ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قانون التصالح هو قضية تهم المواطنين الذين يتطلعون لبناء منازلهم الخاصة في مصر، سواء في المدن أو القرى. يتيح هذا القانون للمواطنين تسوية مخالفات البناء وتحويلها إلى تراخيص قانونية، وذلك من خلال دفع رسوم محددة.

المستندات المطلوبة للتصالح مع مخالفات البناء والتكلفة

إذا لم يتم تسوية مخالفات البناء وتسديدها، فإن المباني المخالفة تواجه خطر الهدم. يتضمن هذا الهدم إخلاء المنزل من السكان وهدمه بالكامل. لتجنب هذا الخسارة الكبيرة، يسعى المواطنون إلى دفع رسوم التصالح وتسوية وضعية منازلهم.

للقيام بعملية التصالح، يجب تقديم المستندات التي تثبت ملكية الأرض التي تريد البناء عليها. هذه المستندات ضرورية لإكمال عملية التصالح بنجاح تتغير تكلفة التصالح بناءً على سعر المتر في المنطقة التي ترغب في تسوية المخالفات فيها. سعر متر التصالح الهيكلي يبدأ من خمسين جنيهًا ويصل إلى 2500 جنيهًا كحد أقصى لكل متر في بعض المناطق. يمكن تقسيط تلك الرسوم على فترات زمنية مختلفة.

حالات عدم إصدار تراخيص المباني الجديدة

هناك حالات تمنع إصدار تراخيص المباني في مصر، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. ذلك يمكن أن يكون نتيجة لقرارات وطنية تمنع صدور أي قوانين أو تراخيص جديدة، أو عند وجود مشكلات في التخطيط الحضري للبلاد.

إذا كنت تخطط للبناء في مصر، يجب عليك معرفة التفاصيل الدقيقة حول قانون التصالح والرسوم المطلوبة. هذا سيساعدك على تجنب المخالفات والهدم، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح البنائية. تابع موقعنا للمزيد من المعلومات حول هذا القانون وكيفية الالتزام به.