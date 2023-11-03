«عشان متجيش تقول معرفش» … ما الإجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه إذا وجدت ثعبان في منزلك؟…اعرف الإجراء الصحيح

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل هذا الجو الحار الشديد، تخرج الثعابين من مجتمعاتها السرية إلى العالم الخارجي بحثًا عن أماكن ذات رطوبة تمثل ملاذًا لها هذا الظاهرة تشكل تهديدًا كبيرًا على الإنسان والطيور والحيوانات، نظرًا لأن بعضها يمكن أن يكون سامًا، وبالتالي يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والبالغين، تجد الثعابين مأوى في بيئتنا الدافئة حيث تعيش في البراري والمحميات الطبيعية أحيانًا، تستقر في محيط منازلنا، حتى بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنعها بالرغم من أنه قد لا تكون جميع الثعابين سامة، إلا أن الحذر الزائد يعتبر دائمًا أفضل إجراء وقائي في التعامل معها. إذا رأيت ثعبان في منزلك، يُفضل اتخاذ الإجراءات التالية: الهدوء: من الهام جداً الحفاظ على الهدوء وعدم الذعر الثعابين تشعر بالاضطراب عندما يشعر الإنسان بالخوف وقد تتصرف بشكل أكثر عدوانية إذا شعرت بالتهديد. الابتعاد: ابتعد ببطء وبحرص عن الثعبان. حافظ على مسافة آمنة بينك وبينها لا تحاول التقاطها أو التعبث بها. إغلاق الأبواب والنوافذ: قم بإغلاق جميع الأبواب والنوافذ في المنزل لمنع الثعبان من الدخول إلى الغرف الأخرى. الاتصال بمحترف: اتصل بمحترف في إزالة الثعابين أو خدمة حماية البيئة المحلية للتعامل مع الثعبان يجب أن يتم إزالة الثعبان بأمان وبشكل مسؤول. اتباع الإجراءات الاحتياطية: إذا كان هناك أطفال صغار أو حيوانات أليفة في المنزل، فتأكد من الحفاظ على مسافة آمنة بينهم وبين الثعبان حتى يتمتعوا بالحماية. كيف تعرف ان الثعبان سام أم لا اللون والنمط: بعض الثعابين السامة لديها أنماط وألوان معينة. على سبيل المثال، الثعابين السامة في بعض الأماكن تكون عادة ذات ألوان زاهية مثل الأحمر والأصفر أو الأسود والأصفر، ولكن يجب أن تعلم أن هذا ليس قاعدة عامة. رأس مثلث: الثعابين السامة غالبًا ما تكون لديها رؤوس مثلثة، بينما الثعابين غير السامة تكون لديها رؤوس مدورة أو مستديرة. العيون: إذا كانت عيون الثعبان على شكل عيون عميقة بداخلها عدسات مستقبلة (عيون القطة)، فقد يكون هذا مؤشرًا على أنه سام. السلوك: بعض الثعابين السامة تكون عادة معادية وتتجنب الإنسان، بينما الثعابين غير السامة قد تكون أقل عدوانية. القوة العضلية: الثعابين السامة غالبًا ما تكون لديها عضلات أقوى وجسم أكثر رشاقة بالمقارنة مع الثعابين غير السامة.

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