“ودعي الكوافيرات وضحكهم عليكي في الفلوس” .. وصفة جهنمية لصبغ الحواجب باستخدام القرنفل في أقل من ٥ دقائق!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحواجب هي جزء مهم من ملامح وجه الإنسان، ورغم أنها كانت تلقى اهتمامًا محدودًا في الماضي، إلا أنها أصبحت عنصرًا حاسمًا في عالم الجمال والموضة في العقود الأخيرة. إن الاهتمام بالحواجب أصبح ظاهرة عالمية تشهد تطورًا سريعًا، حيث تعكس حالة العناية الشخصية وتلعب دورًا كبيرًا في تحديد مظهر الوجه.

فتيحها باستخدام القرنفل

مكونات وصفة صبغ الحواجب بالقرنفل

تحقيق مظهر جميل للحواجب يعتمد على عدة عوامل، منها الصبغة وتفتيح الحواجب. إليك خطوات بسيطة لصبغ الحواجب وتفتيحها باستخدام وصفة القرنفل:

مسحوق القرنفل.

ماء دافئ.

فرشاة حواجب.

وعاء صغير.

قطن.

طريقة صبغ الحواجب بالمنزل بوصفة القرنفل

قبل البدء، تأكد من أن الحواجب نظيفة وجافة.

في وعاء صغير، امزجي مسحوق القرنفل مع ماء دافئ حتى تحصلي على مزيج سميك.

استخدمي فرشاة الحواجب لتمشيط شعر الحواجب بلطف.

ضعي الخليط من القرنفل على الحواجب باستخدام فرشاة الحواجب باتجاه نمو الشعر. احرصي على توزيعه بالتساوي.

اتركي الخليط على الحواجب لمدة 20-30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت المحدد، استخدمي قطنًا مبللاً بالماء الفاتر لإزالة الخليط بلطف.

تمشيطي الحواجب مرة أخرى بفرشاة الحواجب.

يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتائج المرغوبة.

تجنبي ملامسة الخليط لبشرتك المحيطة بالحواجب لتجنب التهيج.

قد تحتاجين للقيام بهذه العملية بانتظام للحفاظ على لون وإشراقة الحواجب.

هذه الوصفة تعتمد على الخواص المفتحة للقرنفل