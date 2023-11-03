دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الكهرباء احلى مصادر الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها ولها دور أساسي في تشغيل جميع الاجهزه الكهربائيه وكذلك يتم توفيرها من خلال شركة الكهرباء بمتابعة شهرية واصدار فواتير تبع للاستهلاك ولكن اصدرت شركة الكهرباء بعض العوائل والقوانين التي يجب على المواطن الالتزام بها حيث انه يمكن ان يتعرض الى فصل التيار الكهربائي ورفع العداد نهائيا وسوف نذكر هذه الحالات خلال الفقرات التالية.
حالات فصل التيار ورفع العداد
توجد بعض الحالات التي يتعرض فيها المواطن الى فصل العداد وهي كالتالي:
- إذا لم يتم تسجيل العداد لمدة شهرين متتاليين حيث يجب أن يوفر المشترك قراءة العداد بانتظام.
- اذا تعمد إتلاف العداد بدون ان يتم الابلاغ للجهات المختصه.
- عند وجود أي وصلات خارجية غير مصرح بها بغرض سرقة التيار الكهربائي او التلاعب على غير المشروع فان ذلك يسبب رفع العداد نهائيا وفصل التيار الكهربائي.
- عدم دفع الفاتورة لمدة شهرين يؤدي إلى فصل التيار الكهربائي.
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء
- دفع الفواتير في الوقت المحدد حتى لا تتراكم على المواطن ويجب ان يلتزم بالمواعيد حتى لا يتعرض الى دفع غرامة على الفوترة الأساسية.
- ترشيد الاستهلاك بحذر واستخدام الاجهزه وقت اللزوم فقط.
- تقليل الإذاعة باستخدام لمبات موفرة في وقت الليل فقط.
- فاصل جميع الاجهزه والكهرباء تماما عند مغادرة المنزل.
- التأكد من كفاءة المصابيح في المنزل وانها تعمل بكفاءه عاليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متجيش تقول ما اعرفش هيسحبوا العداد منك.. تحذير من شركه الكهرباء لاصحاب العدادات القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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