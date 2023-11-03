متجيش تقول ما اعرفش هيسحبوا العداد منك.. تحذير من شركه الكهرباء لاصحاب العدادات القديمة 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الكهرباء احلى مصادر الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها ولها دور أساسي في تشغيل جميع الاجهزه الكهربائيه وكذلك يتم توفيرها من خلال شركة الكهرباء بمتابعة شهرية واصدار فواتير تبع للاستهلاك ولكن اصدرت شركة الكهرباء بعض العوائل والقوانين التي يجب على المواطن الالتزام بها حيث انه يمكن ان يتعرض الى فصل التيار الكهربائي ورفع العداد نهائيا وسوف نذكر هذه الحالات خلال الفقرات التالية.

حالات فصل التيار ورفع العداد

توجد بعض الحالات التي يتعرض فيها المواطن الى فصل العداد وهي كالتالي:

إذا لم يتم تسجيل العداد لمدة شهرين متتاليين حيث يجب أن يوفر المشترك قراءة العداد بانتظام.

اذا تعمد إتلاف العداد بدون ان يتم الابلاغ للجهات المختصه.

عند وجود أي وصلات خارجية غير مصرح بها بغرض سرقة التيار الكهربائي او التلاعب على غير المشروع فان ذلك يسبب رفع العداد نهائيا وفصل التيار الكهربائي.

عدم دفع الفاتورة لمدة شهرين يؤدي إلى فصل التيار الكهربائي.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء